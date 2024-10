Índice da Cielo aponta queda em vendas do varejo em setembro

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo nacional em setembro, descontada a inflação, caíram 3,3% sobre o mesmo período do ano passado, segundo índice ICVA calculado pela empresa de meios de pagamento Cielo e divulgado nesta terça-feira.

Segundo a empresa, setembro foi "o sétimo mês consecutivo sem crescimento do comércio". O recuo nas vendas do varejo no mês passado ocorreu, segundo a empresa, influenciado por efeitos de calendário.

Os três macrossetores do varejo apresentaram queda, segundo a Cielo. A categoria de bens duráveis e semiduráveis recuou 4,5%, influenciada principalmente pelo setor de vestuário e artigos esportivos. Serviços caiu 3,6%, com a maior variação negativa observada em estética e cabeleireiros. Bens não duráveis teve retração de 2,9%, puxada principalmente pelo setor de postos de combustíveis, disse a empresa.

Por região, as vendas caíram 5% no Centro-Oeste, 4% no Sudeste, 3,6% no Nordeste, 3,1% no Norte e 2,1% no Sul.

O ICVA é calculado pela Cielo com base em registros de vendas recolhidos junto a 780 mil varejistas credenciados à companhia.

(Por Alberto Alerigi Jr.)