Ibovespa opera em queda, puxado por perdas no mercado de commodities

O Índice Bovespa opera em queda na manhã desta terça-feira, 8, mas se afasta das mínimas do dia, quando recuou até 1,25%. A frustração com novos incentivos econômicos na China derrubou os preços do minério de ferro e favorece uma realização de lucros recentes no petróleo. Com isso, as ações de Petrobras, Vale e siderúrgicas são penalizadas na bolsa brasileira.

Ao final do feriado da Golden Week, a expectativa dos analistas era de que a China anunciasse um pacote na casas dos trilhões de yuans.

No entanto, o chefe da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (NDRC) do país, Zheng Shanjie, falou apenas na antecipação de 100 bilhões de yuans (US$ 14,1 bilhões) do orçamento para investimentos do ano que vem e outro montante equivalente para projetos de construção. Com isso, os preços do minério de ferro tiveram perdas de mais de 2% na China e de mais de 5% em Cingapura.

"O Ibovespa cai basicamente devido às quedas das commodities, em um dia de poucos destaques. O mercado segue operando à espera dos dados do IPCA (amanhã) e do CPI nos Estados Unidos (na quinta)", afirma Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Às 11h48, o Ibovespa tinha baixa de 0,73%, aos 131.052,74 pontos. Vale ON recuava 3,55%, enquanto Petrobras ON e PN perdiam 2,66% e 2,48%, respectivamente.