IBGE vai mensurar gastos dos brasileiros com bets em nova pesquisa do orçamento familiar

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os gastos dos brasileiros com as casas de apostas, as chamadas bets, vão ser mensurados na nova Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, segundo informou o órgão nesta terça-feira.

A POF investiga os hábitos de consumo das famílias e as bets viraram motivo de atenção das autoridades depois que estudos apontaram que parte da população, especialmente de menor renda, passou a dedicar parcela relevante do orçamento doméstico a apostas online.

No ano passado, o Congresso aprovou uma primeira parte da regulação das apostas enviada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e uma segunda etapa com regras de operação definidas pelo Ministério da Fazenda entra em vigor a partir deste mês -- na semana passada, o governo anunciou estar tirando do ar centenas de sites que não pediram a inscrição no país até o final de agosto.

A última POF 2017-2018 ainda não englobava o mundo das bets e captava as loterias tradicionais.

“Os jogos de aposta on line ganharam força nos últimos anos e o IBGE vai buscar entender melhor esse comportamento“, disse Leonardo Oliveira, diretor da pesquisa.

A pandemia da Covid-19, que começou em 2020 no Brasil, também criou novos hábitos de consumo no país que devem ser captados pela POF 2024-2025.

Outras questões como discriminação, impactos ambientais e custos adicionais de famílias com integrantes com alguma deficiência também estão entre as novidades da nova versão da pesquisa

Os trabalhos da POF devem durar 12 meses e os primeiros resultados devem ser divulgados a partir de 2026.

(Por Rodrigo Viga Gaier)