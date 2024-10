Grupo de luxo Kering nomeia Stefano Cantino como novo chefe da Gucci

O grupo de luxo Kering anunciou nesta terça-feira (8) a nomeação de Stefano Cantino como novo diretor-geral da Gucci, principal marca do grupo francês, que enfrenta dificuldades.

Cantino "dependerá de Francesca Bellettini, diretora-geral adjunta da Kering" responsável pelo desenvolvimento corporativo, informou o grupo de luxo em um comunicado.

O até agora diretor-geral adjunto da Gucci sucederá, a partir de 1º de janeiro, seu ainda chefe, François-Henri Pinault, que assumiu o cargo de forma temporária em julho de 2023.

"Confio na capacidade de Stefano e da equipe da Gucci, com base no que foi construído nos últimos 15 meses, para ter sucesso em sua missão de devolver à Gucci a liderança que merece", disse Bellettini, citada na nota.

No primeiro semestre, as vendas da Gucci caíram 20%, totalizando 4 bilhões de euros (R$ 24,2 bilhões). A marca italiana representa quase 50% do faturamento da Kering.

Cantino se juntou à Gucci em maio de 2024 como diretor-geral adjunto, após uma carreira de cinco anos na Louis Vuitton, do grupo LVMH. Antes, trabalhou por 20 anos no grupo Prada.

