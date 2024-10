Galípolo diz que sempre ouviu de Lula a garantia de liberdade na tomada de decisões no BC

BRASÍLIA (Reuters) - Indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo afirmou nesta terça-feira que sempre ouviu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que terá a garantia de liberdade na tomada de decisão no comando da autarquia.

"Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro", disse em sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no Senado.

Galípolo afirmou ainda que todas as conversas com senadoras e senadores também foram no sentido de assegurar a liberdade na gestão do BC.

Em discurso na sessão marcada para avaliar sua indicação, o diretor disse que atuação do BC tem sido inequívoca na busca pelo atingimento da meta de inflação, ressaltando que reafirma seu compromisso com o arcabouço estabelecido para o trabalho da autoridade monetária.

Ele destacou que o Brasil é hoje reconhecido por sua estabilidade monetária e financeira e acrescentou que os núcleos de inflação no país nos últimos 12 meses ficaram em níveis comparáveis aos de economias estáveis como Estados Unidos e Reino Unido.

Após a análise da CAE, a expectativa é de que a indicação de Galípolo seja avaliada pelo plenário da Casa na tarde desta terça-feira.

(Por Bernardo Caram; Reportagem adicional de Camila Moreira)