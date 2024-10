Furacão Milton é rebaixado, mas segue 'extremamente perigoso'

MIAMI, 8 OUT (ANSA) - O furacão Milton, que deve chegar à terra firme na Flórida, Estados Unidos, nesta quarta-feira (9), foi rebaixado da categoria 5 para a 4, a mesma do Helene, que matou centenas de pessoas no sudeste do país.

"As previsões ainda mostram Milton como um furacão extremamente perigoso até atingir a Flórida", informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) americano.

As autoridades temem que o fenômeno seja ainda mais violento do que o Helene, com ventos que podem chegar a 270 quilômetros por hora, podendo se estender para outros estados, assim como ocorreu há duas semanas. Por isso, pedem para que os moradores das áreas de maior risco deixem suas casas.

"Posso afirmar sem nenhuma dramatização: quem escolher ficar em casa em uma das áreas de evacuação vai morrer", alertou a prefeita da cidade de Tampa, na Flórida, Jane Castor, à CNN.

O estado da Califórnia, situado no sudoeste dos EUA, enviou mais de 140 bombeiros e outros socorristas para o estado em risco.

"Enquanto o furacão Milton se aproxima [da Flórida], a Califórnia envia recursos especializados adicionais para apoiar a resposta a emergências críticas e os esforços de recuperação", comentou o governador do estado, Gavin Newsom.

A península de Yucatán, no México, que estava em alerta nas últimas horas com o avanço do fenômeno climático, foi excluída do impacto do Milton em sua costa. No entanto, o furacão deve causar chuvas torrenciais nos estados mexicanos de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco e Veracruz.

O centro do Milton está no momento a 100 quilômetros de Yucatán, com ventos de até 305 quilômetros por hora, movimentando-se a nordeste a quase 20 quilômetros por hora.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.