França tem alta de inscrições em clubes esportivos após Jogos Olímpicos de Paris

As competições dos Jogos Olímpicos motivaram crianças, jovens e adultos franceses, que se empolgaram com o desempenho de alguns campeões e decidiram praticar uma atividade esportiva. É o que explica o especialista francês Jean-Marc Sène, médico do Esporte e autor do livro Le Sport: je me lance (Como iniciar uma atividade física em tradução livre).

Em setembro, início do ano letivo na França, muitos clubes de natação, por exemplo, registraram um aumento das inscrições após a proeza do nadador francês Léon Marchand, que levou quatro medalhas de ouro na Olimpíada. "Quando um atleta ganha uma medalha em uma modalidade, há um aumento imediato nas inscrições das federações esportivas", afirma Jean-Marc Sène.

Mas, apesar dos benefícios incontestáveis da prática esportiva, que reduz o estresse, melhora a qualidade do sono e ajuda no controle do peso, há maneiras de começar ou retomar uma atividade física e mantê-la ao longo do tempo.

O ideal, principalmente para crianças e adolescentes, é testar três ou quatro atividades diferentes. "Escolher uma atividade apropriada ao seu físico e estado de espírito é um aspecto importante. E também se colocar algumas questões: qual é a minha preferência? Um esporte individual ou em grupo? Ao ar livre ou indoor?"

A atividade física, lembra, não faz bem apenas para o corpo, mas também para a alma. "A prática esportiva aumenta a autoconfiança e favorece a sociabilidade", frisa.

O esporte também gera uma sensação de bem-estar graças a efeitos fisiológicos ativados pela secreção de hormônios como a endorfina, a serotonina e a dopamina, que ativam o chamado sistema de recompensa.

Evitando contusões

Para que esses efeitos sejam duradouros, é importante ter uma prática adequada à própria capacidade. Um esporte como o futebol, por exemplo, pode provocar contusões graves com o avanço da idade.

"Os tendões, a partir de uma certa idade, são menos vascularizados, menos sólidos, e têm uma capacidade menor para se fortalecer, justamente porque são menos vascularizados", explica o especialista.

"Com a idade, a massa muscular também diminui e se apoia nesse tendão. Esse desequilíbrio ocorre geralmente em torno dos 35 ou 40 anos, porque continuamos a arcar com nossa massa muscular. Mas os tendões enfraquecem".

Esse tipo de contusão é comum entre atletas profissionais. A solução, em todos os casos, é reforçar os tendões em sessões de fisioterapia específicas. Esportes de impacto costumam ser mais agressivos para o corpo e por isso o médico do Esporte francês recomenda atividades como a natação, por exemplo.

É preciso também ter cuidado ao retomar ou iniciar uma prática esportiva. O programa físico deve ser adaptado em função do caso, e poderá incluir mais alongamentos e menos musculação.

Uma das primeiras precauções é consultar um médico para se certificar da ausência de problemas cardiovasculares ou outras doenças crônicas que exigem adaptações, como o Diabetes, por exemplo. A alimentação, claro, também é um ponto essencial.

Na ausência de fatores de risco, o retorno deve ser progressivo. "São necessárias algumas semanas ou meses para retomar a forma". A ginástica, como sabemos, também é uma aliada importante para manter o peso, mas Jean-Marc Sène lembra mais uma vez que as atividades de impacto são desaconselhadas.

Para quem busca perder barriga ou melhorar a flacidez, por exemplo, o ideal é apostar em exercícios que trabalhem os músculos transversos do abdômen, para tonificá-los.

De uma maneira geral, Jean Marc Sène recomenda uma atividade física moderada e adaptada a cada indivíduo.

"Cerca de 30 minutos, cinco dias por semana, além de evitar o sedentarismo, como ficar sentado mais de uma hora e meia seguida durante o dia. A cada 90 minutos é bom se levantar, mexer um pouco, tomar um copo de água ou se movimentar um pouco. Esse é o meu conselho".