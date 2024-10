Fracassa moção de não confiança da esquerda contra governo francês

PARIS (Reuters) - O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, passou pelo primeiro teste de seu novo governo nesta terça-feira, quando uma moção de não confiança da esquerda não conseguiu votos suficientes para derrubar sua administração de centro-direita.

O presidente Emmanuel Macron nomeou Barnier como primeiro-ministro no mês passado, após uma eleição antecipada resultar em um Parlamento fragmentado e sem maioria. O governo de Barnier é frágil, sustentado pela extrema-direita e desprezado por parlamentares de esquerda, que apresentaram a moção na última sexta-feira.

A moção de não confiança sempre foi considerada uma tentativa com poucas chances de sucesso, pois precisava do apoio do partido de extrema-direita, Reunião Nacional (RN), para obter os votos necessários. No entanto, os parlamentares do RN haviam sinalizado que não pretendiam apoiar a medida.

Nesta terça-feira, 197 deputados votaram a favor da moção, bem abaixo dos 289 votos necessários.

Agora, as atenções se voltam para o primeiro Orçamento de Barnier, que será apresentado na quinta-feira. Espera-se que o Orçamento inclua aumentos de impostos e cortes de gastos no valor total de cerca de 60 bilhões de euros para reduzir o déficit crescente.

A aprovação do projeto de Orçamento será o próximo grande teste do mandato de Barnier.

(Reportagem de Gabriel Stargardter e Elizabeth Pineau)