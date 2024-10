Exército israelense afirma que 'desmantelou' um túnel do Hezbollah que cruzava Israel

O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (8), que "desmantelou" um túnel do movimento pró-iraniano Hezbollah que se estendia do sul do Líbano ao território israelense.

"Localizamos e desmantelamos um túnel de cerca de 25 metros de extensão que atravessava a fronteira e [entrava] cerca de dez metros [...] no território israelense", declarou o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelense, em uma transmissão televisiva.

