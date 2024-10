Governo divulga hoje notas do Enem dos Concursos; saiba como consultar

As notas finais do no CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), o Enem dos Concursos, serão divulgadas nesta terça-feira (8). Os candidatos podem consultar os resultados a partir das 10h pelo site oficial. Serão divulgadas as notas preliminares das provas discursivas e da redação.

O que aconteceu

Concurso foi realizado em 228 cidades. Participaram 970.037 candidatos disputando por 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal.

Não haverá divulgação de todas as notas nesta terça. O governo federal afirma que vai disponibilizar os resultados dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7, de nível superior, e 8, de nível médio. Os dados sobre o bloco 4 estão suspensos até que a Justiça decida sobre o caso. A 14ª Vara da Justiça Federal de Brasília determinou, em decisão liminar proferida na quinta-feira (3), a suspensão dos efeitos da prova do bloco 4 do concurso. O governo federal afirma que vai recorrer da decisão.

Este era o bloco mais procurado com mais de 300 mil inscritos. Ele é o que possui vagas de altos salários, como para auditor fiscal do trabalho. A ação foi movida por advogados dos concorrentes do concurso, que se consideraram prejudicados com suspeitas de irregularidades. A decisão liminar suspende a divulgação dos resultados para que a Justiça analise se houve algum prejuízo aos candidatos. Ao final da ação, a Justiça deve decidir se as provas do bloco 4 devem ser anulados, caso o prejuízo fique comprovado.

Candidatos vão ter acesso à imagem de sua prova discursiva ou redação. Também será disponibilizado um extrato do resultado com detalhes das notas de cada uma das provas.

Como consultar

Acesse o site da Fundação Cesgranrio. Este é o mesmo site que o candidato fez a inscrição para a prova

Entre com login e senha. Os dados são o mesmo de acesso do gov.br.

Serão divulgados o número de acertos, a nota e a nota ponderada obtida nas provas objetivas. "Nas notas das provas de conhecimentos específicos, que tinham pesos diferentes para cada eixo temático, o candidato verá o total de acertos e a nota obtida em cada eixo temático. Também serão apresentadas a nota total e a nota ponderada das provas de conhecimento específico", afirma o governo federal.

Candidato saberá o resultado para cada cargo que se inscreveu no campo "situação do cargo". Com relação à correção da prova discursiva, para os candidatos de nível superior classificados na prova objetiva e que tiveram suas provas discursivas corrigidas serão apresentados os valores alcançados na prova quanto aos conhecimentos específicos (50% da nota) e quanto aos conhecimentos gramaticais (50% da nota), além do total obtido com o somatório das duas notas.

Os candidatos do bloco 8, de nível médio, terão acesso ao número de acertos em cada uma das disciplinas das provas objetivas. Também serão disponibilizadas a nota total e a nota ponderada nas provas objetivas. Para os candidatos de nível médio classificados na prova objetiva e que tiveram a redação corrigida será apresentada a nota total obtida e a nota ponderada da redação, considerando a avaliação de conhecimentos gramaticais, que corresponde a 100% do critério da nota desta prova, para este bloco.

O candidato saberá o resultado para cada cargo em que se inscreveu no bloco 8, no campo "situação do cargo", no extrato do resultado. Pedidos de revisão das notas devem ser feitos nos dias 8 e 9 de outubro.

Prova de títulos

Candidatos habilitados para a prova de títulos serão informados da convocação para enviar documentos. Isto vale tanto dos blocos de nível superior, quanto do bloco 8, de nível médio. Veja o cronograma: