'Eliminado pelo subitem 7.1.2.1.1 do Edital' do CNU? Veja o que significa

Do UOL, em São Paulo (SP)

Os resultados do CNU (Concurso Nacional Unificado) foram divulgados nesta terça-feira (8). Ao consultar as notas, alguns candidatos apontaram que o status em "situação no cargo" foi dado como "eliminado pelo subitem 7.1.2.1.1 do Edital". Entenda, abaixo, o que significa isso.

O que significa "eliminado pelo subitem 7.1.2.1.1 do Edital"?

O subitem 7.1.2.1.1 fala sobre a nota nas provas. De acordo com o documento, é preciso ter um aproveitamento melhor que 40% nesses testes, além de não zerar a prova discursiva; caso contrário, o candidato será eliminado.

Será eliminado o candidato que: obtiver aproveitamento inferior a 40% da pontuação nas provas objetivas de Conhecimentos gerais (P1) e de Conhecimentos Específicos (P2), ou obtiver nota zero na Prova discursiva.

Subitem 7.1.2.1.1 do edital do CNU

Os candidatos eliminados nas provas objetivas não tiveram as provas discursivas corrigidas. Segundo o edital, para estar habilitado para essas provas, é preciso que o mínimo das provas objetivas (de 40%) tenha sido atingido.

Será considerado habilitado para a Prova discursiva o candidato que estiver classificado nas Provas objetivas, considerando-se a soma das notas ponderadas das provas objetivas de Conhecimentos Gerais (P1) e de Conhecimentos Específicos (P2), no órgão/cargo/especialidade para o qual se inscreveu [...]

Subitem 7.1.2.1 do edital do CNU

A nota e o número de acertos podem ser conferidos na tabela dos resultados. É possível confirmar o cálculo de aproveitamento comparando o total de questões acertadas com o total de questões das provas de cada cargo. Veja como acessar as imagens do cartão de respostas clicando aqui.

Caso haja alguma divergência, é possível entrar com recurso. Haverá dois dias para pedidos de revisão das notas da prova discursiva, começando já nesta terça-feira (08 e 09/10). A convocação para o envio de títulos, pela internet (via upload), também será feita já nesta terça.

A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação, por sua vez, terá início em janeiro de 2025.

Cronograma do CNU