Dieta de Angélica para um corpo definido aos 50: suco e pão sem glúten

Aos 50 anos, Angélica surpreende quem vê seu corpo, tonificado e bem definido. A apresentadora tem uma rotina intensa de treinos e pratica ioga, além de manter uma alimentação equilibrada, natural e simples.

Sem carne de boi ou frango

Em uma entrevista à revista Boa Forma de dez anos atrás e que voltou a circular na internet, Angélica compartilhou detalhes sobre sua alimentação. Na época, ela já não fazia restrições drásticas, apesar de já não consumir carne —ela evita o alimento desde os 13 anos. Na entrevista, a apresentadora afirmou que mantinha uma dieta equilibrada e comia peixe.

Em uma conversa mais recente com Ana Maria Braga, no programa Mais Você, ela disse que continua sem comer carne vermelha e de frango: "Eu fui até vegana, mas aí com a carreira, o ritmo de trabalho e as viagens, eu não consegui manter. Por causa dos hotéis, era muito complicada a logística. E na época, não tinham tantas opções como têm hoje".

Em seu compromisso com a saúde e na busca por manter a boa forma em dia, a loira também incorpora antioxidantes na alimentação e toma suplementos para garantir o funcionamento gastrointestinal. Além disso, evita glúten e lactose em sua dieta.

Segredos do físico e saúde aos 50

Imagem: Reprodução/Instagram

Em seu bate-papo com a Boa Forma, Angélica compartilhou alguns de seus truques de bem-estar. "Quando vou malhar cedo, tomo um shake de leite de amêndoas com frutas vermelhas, chia e whey protein. Na volta, bebo um suco de frutas. Nos dias em que não vou me exercitar, tomo só um suco e como um sanduíche de pão sem glúten com queijo de búfala. Às vezes, substituo o pão por tapioca com geleia ou um pão ciabatta com um ovo mexido", contou.

No cardápio prático do dia a dia, ela disse preferir opções mais naturais: "Levo sempre um lanchinho light, pois não fico mais de três horas sem comer. Pode ser uma barra de cereais ou biscoitos doces sem glúten".

Por último, um dos segredos de Angélica é começar suas refeições com uma sopa ou salada farta temperada com azeite e sal rosa.

Além disso, a apresentadora disse que come feijão sempre —ela gosta da variedade azuki, por ter mais ferro—, não deixa faltar água de coco em sua geladeira e prefere preparar todas as suas refeições em casa —mesmo no trabalho, leva sua marmitinha.

Você pode melhorar sua realidade

Imagem: iStock

Quanto mais cedo atitudes saudáveis são tomadas, mais cedo se tem benefícios e diminuição dos riscos. Veja alguns hábitos que você pode adquirir:

Alimentação e vícios

Repensar a alimentação, assim como o consumo de cigarro e álcool na meia-idade, é essencial, pois com esses hábitos a pele perde firmeza e elasticidade, manter o peso se torna mais difícil e as ressacas se tornam mais frequentes.

Para ajustar o cardápio sem sofrimento, é aconselhável consultar um nutricionista e fazer trocas saudáveis, como substituir arroz branco por integral, frituras por opções assadas ou grelhadas, e aumentar o consumo de verduras e legumes.

Além disso, é importante reduzir lanches industrializados, diminuir a quantidade de açúcar e limitar o consumo de embutidos e molhos prontos.

Suplementação

Para aumentar a disposição, é importante conversar com seu médico sobre a necessidade de suplementação. Entre os 40 e 50 anos, é fundamental prestar atenção a nutrientes que costumam diminuir, como cálcio, vitaminas B12, A, C, D, magnésio, ômega 3 e selênio, pois eles ajudam a combater radicais livres e prevenir degenerações.

Atividades físicas

Quanto à prática de atividades físicas depois dos 40 anos, é importante que nas primeiras semanas de treinamento se dê ênfase à melhora da aptidão física, e não à técnica do esporte praticado.

Aparelhos como esteira ou bicicleta por período que não exceda 60 minutos, combinados à musculação, são boas opções para começar.

*Com informações de reportagem publicada em 07/02/2022