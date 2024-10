Curitiba: Bolsonaro pediu para insistir com PL sobre chapa, diz Graeml

A candidata à Prefeitura de Curitiba Cristina Graeml (PMB), que avançou para o segundo turno com Eduardo Pimentel (PSD), disse em entrevista ao UOL News que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu para que ela insistisse com o Partido Liberal para a formação de uma chapa na capital paranaense.

Graeml, novata na política que disputa pela primeira vez uma eleição, disse que chegou a conversar com Paulo Martins, que já foi presidente do PL Curitiba e é hoje candidato a vice de Pimentel, mas que recebeu uma negativa do partidário de Bolsonaro.

O fato é que Bolsonaro me chamou em Brasília, em julho, para uma conversa sobre política de direita local em Curitiba, e queria saber por que o PL Curitiba não tinha me dado legenda, eu sendo um nome da direita curitibana. Me perguntou se eu tinha feito o convite para o PL ser vice na minha chapa depois que consegui legenda no PMB. Eu disse que sim, e que Paulo Martins, a princípio, tinha negado, e ele [Bolsonaro] pediu que eu insistisse.

A candidata foi questionada a respeito de críticas feitas pelo pastor Silas Malafaia a Bolsonaro em uma entrevista à Folha de S.Paulo. O líder evangélico criticou o fato do ex-presidente não ter atuado de maneira enfática com candidatos de seu partido em São Paulo, onde o PL apoia Ricardo Nunes (MDB), e em Curitiba.

"Em São Paulo ele ficou em cima do muro. No Paraná, tendo candidato [indicado pelo PL] a vice [de Eduardo Pimentel], declarou para a mulher lá [Cristina Graeml] "pode usar meu nome". Sinalizou duplamente. Gente! Isso não é papel da direita de nível maior", afirmou Malafaia.

Para Graeml, o ex-presidente deve ter se incomodado pelo fato de "ter ficado de fora da decisão do PL Curitiba". Ela afirmou que quem decidiu sobre a chapa foi o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

Paulo Martins começou uma longa conversa comigo e com o meu coordenador de campanha. Em umas duas semanas, houve várias idas e vindas. Ele não aceitou ser meu vice. Dois dias depois que o governador voltou de férias, Paulo Martins mudou de ideia e decidiu ser vice do PSD. Eu acho, mas é uma opinião minha, que o presidente Bolsonaro ficou insatisfeito por ter ficado de fora da decisão do PL Curitiba. Quem decidiu que o PL iria ser vice do PSD, foi o governador do Paraná. Se o governador negociou com Valdemar Costa Neto, não posso confirmar.

Cristina Graeml foi para o segundo turno com 31,1% dos votos, enquanto Eduardo Pimentel, atual vice-prefeito, recebeu 33,5% dos votos. Ela é apoiada por Bolsonaro.

