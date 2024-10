Crescimento demográfico recorde no Reino Unido, potencializado pela imigração

O Reino Unido registrou um crescimento demográfico recorde de 1% entre julho de 2022 e junho de 2023, potencializado pela imigração, enquanto as mortes superaram os nascimentos, uma novidade em quase 50 anos, segundo estatísticas oficiais publicadas nesta terça-feira (8).

Desta forma, o país alcançou a cifra de 68,26 milhões de habitantes, equivalente a 662.400 pessoas a mais que um ano antes, segundo uma estimativa provisória do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

Esse crescimento é o maior aumento anual desde que o ONS começou a compilar esses dados em 1971.

"A imigração internacional líquida foi a maior contribuinte para o crescimento demográfico no Reino Unido", especifica o ONS.

Mais de 1,18 milhão de estrangeiros se estabeleceram no país durante esse período, enquanto 508.300 deixaram o Reino Unido, o que elevou a imigração líquida para 677.300 pessoas.

Ao mesmo tempo, o país registrou 16.300 mortes a mais do que nascimentos durante o mesmo período, a primeira vez desde 1976 que há mais falecimentos, excluindo o ano de 2020 marcado pela pandemia do covid.

Segundo os números do ONS, houve 664.400 nascimentos e 680.700 mortes.

Esses números, com a imigração como causa principal do aumento da população, podem abrir um novo debate no Reino Unido.

Todos os governos desde a aprovação em referendo da saída do país da União Europeia (UE), o Brexit, em 2016, prometeram reduzir os números da imigração, inclusive o atual Executivo trabalhista.

Em agosto, o Reino Unido foi palco de vários dias de manifestações e distúrbios violentos de grupos contrários à chegada de imigrantes.

Enquanto os cidadãos da UE representavam o principal contingente de imigrantes no Reino Unido até o Brexit e o fim da livre circulação no final de 2020, 85% agora vêm de países não pertencentes à UE.

