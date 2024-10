Como polícia salvou adolescente em Honda a 190 km/h com acelerador travado

Um jovem de 18 anos se livrou de um possível grande acidente após o acelerador de seu Honda Pilot travar e chegar a até 190 km/h. Sua mãe chamou rapidamente a polícia e conseguiu evitar o que poderia ter sido um desastre.

O que aconteceu

O incidente - ocorrido em 17 de setembro no condado de Becker, em Minnesota, Estados Unidos - ocorreu com Sam Dutcher de 18 anos. Segundo ele, seu Honda Pilot 2022 continuava acelerando mesmo depois de ele tirar o pé do pedal.

Ele tentou pisar no pedal de freio e colocar o veículo em ponto morto, porém nenhuma das ações diminuiu a velocidade do SUV. Assim, ele seguiu dirigindo na rodovia sem ter outra alternativa.

Ele pediu para que sua mãe chamasse a polícia. Ele foi localizado pelo policial Zach Gruver em um Dodge Charger. O policial, depois de dizer para que Sam batesse em seu carro, passou pelo SUV e freou. Com isso, o sistema de prevenção de colisões do Honda foi acionado e ele diminuiu a velocidade. O impacto ocorreu a cerca de 80 km/h.

Quando o carro foi parado, o jovem de 18 anos já tinha viajado 48 km desde que o acelerador havia travado.

O Honda já havia ido à oficina pelo acelerador travado, segundo a mãe de Sam.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.