Como evitar golpes e fazer um bom negócio na compra de um carro usado

O mercado de veículos usados no Brasil vive um momento de grande aquecimento. Cresceu 7% no acumulado do ano e, em agosto, atingiu a marca de R$ 11,3 milhões de unidades vendidas no país, segundo a Fenauto. Apesar de oferecer muitas oportunidades, comprar um automóvel, a preço razoável requer cautela. A euforia de encontrar o carro dos sonhos pode ser rapidamente substituída pela frustração de ter caído em um golpe.

Os consumidores devem se armar com conhecimento e estar vigilantes para evitar ciladas de golpistas, garantindo assim que sua experiência de compra seja tão segura e satisfatória quanto possível. Com as estratégias certas, é possível aproveitar as vantagens de um mercado em expansão sem cair em armadilhas. Para garantir uma compra segura, é essencial estar atento a algumas dicas.

De acordo com a Fenauto, o modelo Volkswagen Gol continua sendo o veículo usado mais popular entre os consumidores, somando este ano mais de 70 mil unidades. Por outro lado, 1/3 dos veículos vendidos tem idade superior a 13 anos, em média, aponta o levantamento.

No entanto, a alta demanda também tem atraído golpistas. Segundo estudo da OLX, em 2023 foram registrados mais de 91 mil casos de fraudes em compras e vendas de veículos online, gerando um prejuízo de R$ 2,7 bilhões. Carros (64%) e motos (31%) foram os segmentos mais atingidos por esses criminosos.

Marcelo Cruz é presidente do Sindicato dos Revendedores de Automóveis Usados do Estado de São Paulo (Sindiauto), e também da Associação dos Lojistas Revendedores Autônomos de Veículos de São Paulo (Alovesp). As duas entidades representam juntas cerca de 15 mil lojas.

Ele afirma que "uma das coisas mais importantes na compra de um bem e automóvel, assim como o imóvel, é patrimônio, é você saber de quem está comprando, a documentação é o mais importante para evitar cair em golpes. Nós sempre indicamos a procurar as lojas boas do ramo e assim evitar riscos desnecessários".

Segundo Yago Almeida, CEO da Olho no Carro, plataforma de consultas veiculares, "o consumidor deve se precaver principalmente nas vendas online ou por pessoas físicas. Afinal, a compra de um veículo é um investimento alto, as possibilidades são múltiplas e as chances de sofrer golpes ou prejuízos financeiros não devem ser deixadas de lado".

Como se proteger de golpes na compra de carros usados?

Diante desse cenário, pesquisamos com o Sindiauto, a Alvesp, Procon e a Olho no Carro, que indicaram 15 dicas para evitar cair em fraudes:

1. Verifique os documentos do veículo: exija a documentação completa do carro, como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o número do chassi.

2. Faça uma pesquisa detalhada: consulte a história do veículo em Renavam para verificar se há restrições, multas ou outros problemas.

3. Analise o preço: desconfie de ofertas muito abaixo do valor de mercado, pois podem ser indícios de fraude.

4. Realize uma vistoria completa: leve o carro para uma avaliação mecânica em uma oficina de confiança antes de fechar negócio. A parte mecânica precisa ser avaliada com cuidado, hoje os carros têm muita tecnologia embarcada e uma simples luz acesa pode ser sinal de algo muito sério acontecendo.

5. Não faça pagamentos antecipados: nunca realize pagamentos adiantados, mesmo que seja um pequeno sinal de garantia de compra, sem verificar o veículo pessoalmente. Evite realizar transferências bancárias ou depósitos antes de verificar toda a documentação.

6. Pesquisar sobre o vendedor: é vital comunicar-se claramente e garantir que todas as informações e identidades sejam verificadas antes de prosseguir com qualquer pagamento.

7. Processos civis e criminais: pesquisar os antecedentes do dono do veículo para saber se ele não está envolvido em algum processo judicial e que venha a recair sobre o bem em questão.

8. Fazer o laudo cautelar para verificar a estrutura do veículo e se ele já passou por alguma colisão. Verificar o histórico do veículo para garantir que não haja problemas legais ou de manutenção ocultos.

9. Dê preferência a locais seguros para realizar a negociação: escolha locais públicos e movimentados para realizar a negociação, como concessionárias ou estacionamentos de shoppings.

10. Pressão para fechar negócio: Se o vendedor estiver te pressionando a fechar negócio rapidamente, pode ser um sinal de que algo está errado.

11. Confie na sua intuição: se algo parecer estranho ou suspeito, não feche negócio.

12. Veículos clonados: os golpistas clonam a documentação de um veículo legal para vender um carro roubado ou com problemas.

13. Veículos com sinistros: carros com histórico de sinistros graves e valores podem ser vendidos como se estivessem em perfeitas condições, mas depois na revenda podem sofrer rejeição.

14. Peça para ver a nota fiscal de compra do veículo: é um documento importante que comprova a origem do veículo.

15. Registre toda a negociação: guarde todas as conversas, e-mails e documentos relacionados à negociação.

Segundo o Procon, ao seguir as recomendações, os consumidores podem aumentar suas chances de realizar uma compra segura e evitar prejuízos financeiros. Não tenha pressa e pesquise bastante antes de fechar negócio. Ao tomar as devidas precauções e realizar uma pesquisa completa, é possível encontrar um bom veículo sem cair em golpes.

