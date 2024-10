Quem são os 5 maiores doadores que investiram R$ 30 milhões em campanhas

Quase R$ 900 milhões que financiaram campanhas eleitorais vieram de doações "simples", feitas por pessoa física. Apenas cinco nomes concentram um investimento de R$ 30 milhões.

Confira abaixo os nomes dos maiores financiadores das eleições de 2024, segundo consulta no site do TSE.

Rubens Ometto Silveira Mello - R$ 18.500.781,20

Rubens Ometto Silveira Mello, presidente da Cosan Imagem: Alan Santos/PR

O dinheiro foi distribuído entre 199 beneficiários.

Dono da Cosan, uma das maiores produtoras e processadoras de cana-de-açúcar do mundo, ele também possui uma carteira de investimentos imobiliários e tem fortuna estimada em US$ 1,9 bilhão (R$ 10,4 bilhões), segundo último levantamento da Forbes.

Maior doador dessa eleição, Rubens transferiu R$ 2 milhões apenas para a campanha de Fuad Jorge Noman Filho (PSD), que concorre à reeleição na prefeitura de Belo Horizonte — ele foi para o 2º turno.

Ometto também transferiu R$ 1 milhão para a Direção Nacional do PSD, R$ 800 mil para Ricardo Augusto Machado da Silva (PSD, disputa 2º turno em Ribeirão Preto), R$ 700 mil para a Direção Nacional do MDB e R$ 600 mil para Anderson Farias Ferreira (PSD, disputa 2º turno em São José dos Campos).

José Ricardo Rezek - R$ 4.945.000,00

Fundador do Grupo RZK, que atua em diversos setores, como agronegócio, energia, telecomunicações, mídia, concessões e empreendimentos.

Seu dinheiro foi distribuído entre 49 beneficiários.

O maior deles foi a Direção Nacional do MDB, que recebeu R$ 400 mil. Depois vem a Direção Municipal do PT em Araraquara, com R$ 370 mil, a Direção Estadual do PSD em São Paulo, com R$ 350 mil e a Direção Municipal do MDB em Mogi das Cruzes, com R$ 250 mil.

Vários candidatos a prefeito pelo MDB receberam esse mesmo valor, entre eles, Custódio Tavares Dias Neto, eleito prefeito de Indaiatuba, Takaharu Yamauchi, que disputa 2º turno em Diadema, e Alexandre Ferreira, que disputa 2º turno em Franca, todas cidades em São Paulo.

Odílio Balbinotti Filho - R$ 3.912.900

Odílio é presidente do Grupo Atto, responsável por uma das maiores produções de sementes de soja do Brasil. O negócio foi fundado por seu pai, que é deputado federal pelo MDB. Em 2022, Filho foi um grande financiador da campanha do então presidente Jair Bolsonaro.

Agora, seu dinheiro foi distribuído entre 43 beneficiários, com a sede municipal de quatro partidos em Rondonópolis (MT) recebendo as maiores quantias.

O Podemos ganhou R$ 1.047.000; o Democracia Cristã, R$ 764 mil; o PP, R$ 362 mil. E o PSDB, R$ 337.800. Claudio Ferreira de Souza (PL), que foi eleito prefeito da cidade, fecha o top cinco, com R$ 220 mil.

Alcebíades de Queiroz Barata Filho - R$ 2.150.037,80

Alcebíades, o nome menos conhecido da lista, é empresário. Seu dinheiro foi distribuído entre 15 beneficiários.

Wennder Robert Rocha Marques de Sousa (PDT), candidato a vereador em São Luís (MA), recebeu R$ 460.037,80.

José Renato Ogawa Rodrigues (PP), reeleito prefeito de Barcarena (PA), recebeu R$ 250.000. Raimundo Ivanir Abreu Penha (PDT), candidato a vereador em São Luís, também recebeu R$ 250 mil.

Igor Normando (MDB), que foi ao 2º turno em Belém, recebeu R$ 200 mil, assim como Marcos Andrei Souza Gonçalves da Silva (MDB), eleito prefeito de Juazeiro (BA), e Paulo Alexandre Matos Griffo (PSB), derrotado na prefeitura de Mucuri (BA).

Wilson de Almeida Junior - R$ 1.507.000,00

Wilson é um dos sócios do Grupo Pacaembu, uma das principais construtoras e incorporadoras do país — com atuação em cidades "majoritariamente localizadas do interior".

Seu dinheiro foi para oito beneficiários.

O maior deles, a Direção Nacional do PSD, que recebeu R$ 350.000. Eliana Mori Honain (PT), derrotada na disputa pela prefeitura de Araraquara, e Valdomiro Lopes (PSB), derrotado em São José do Rio Preto, receberam R$ 300.000.

A Direção Nacional do PDT recebeu R$ 250 mil e a Direção Municipal do Republicanos de Taubaté, R$ 150 mil.