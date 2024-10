Chefe da ONU adverte Netanyahu que bloquear a UNRWA seria uma "catástrofe"

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, disse nesta terça-feira que escreveu ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, alertando-o que seria uma "catástrofe" a efetivação do projeto de lei israelense que impede o trabalho da agência de refugiados palestinos da ONU (UNRWA) no território palestino ocupado.

"Tal medida sufocaria os esforços para aliviar o sofrimento humano e as tensões em Gaza e, na verdade, em todo o Território Palestino Ocupado. Seria uma catástrofe no que já é um desastre absoluto", disse a jornalistas.

Em julho, o Parlamento israelense deu um aval preliminar a um projeto de lei que declara a UNRWA uma organização terrorista e propõe o rompimento das relações com o órgão. Líderes israelenses acusam a UNRWA de colaborar com militantes do Hamas em Gaza.

(Reportagem de Michelle Nichols)