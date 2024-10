Centrão elege mais prefeitas em 1° turno; MG, SP e BA lideram

MDB, PSD, União Brasil e PP elegeram, juntos, 410 mulheres para as prefeituras nas eleições municipais de 2024. O número está muito aquém do número de homens eleitos por esss partidos: 2.635. Republicanos e PSB empataram em quinto lugar nesse quesito, com 51 eleitas ao Executivo.

O que aconteceu

Mulheres ainda são minoria em prefeituras. Em 2020, elas somaram 656, ou 12%. Apesar de um avanço tímido, elas ainda têm pouca representatividade no Executivo municipal. Neste ano, foram eleitas 722 prefeitas contra 4.746 homens para prefeitos, ou seja, cerca de 15%.

PL de Bolsonaro elegeu mais prefeitas do que o PT de Lula. O partido do ex-presidente conseguiu eleger 60 mulheres, enquanto o Partido dos Trabalhadores fez 40 prefeitas.

Sudeste e Nordeste lideram em número de mulheres eleitas. Os estados de Minas Gerais e São Paulo elegeram 68 e 65 prefeitas, respectivamente. Na sequência, aparece a Bahia com 59. Nenhuma das candidatas foi eleita para as capitais no primeiro turno.

7 mulheres em capitais no segundo turno. Candidatas de PP, União Brasil, PL, PMB e PT ainda têm chance de conseguir comandar prefeituras em estados no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país. Com certeza, Campo Grande terá uma prefeita em 2025, já que duas mulheres se enfrentam.

Campo Grande: Adriane Lopes (PP) x Rose Modesto (União)

(PP) x (União) Aracaju: Emília Corrêa (PL) x Luiz Roberto (PDT)

(PL) x Luiz Roberto (PDT) Porto Velho: Mariana Carvalho (União) x Léo Moraes (Podemos)

(União) x Léo Moraes (Podemos) Palmas: Janad Valcari (PL) x Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

(PL) x Eduardo Siqueira Campos (Podemos) Curitiba: Eduardo Pimentel (PSD) x Cristina Graeml (PMB)

(PMB) Natal: Paulinho Freire (União) x Natália Bonavides (PT)

(PT) Porto Alegre: Maria do Rosário (PT) x Sebastião Melo (MDB)

Pouco, mas avanço

Mulheres representam 15% das candidaturas para as prefeituras. É o maior percentual desde 2000 pelo menos, segundo o levantamento da CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Distante do que o Brasil representa. O percentual, contudo, ainda está muito longe da proporção de mulheres na população brasileira, de 52%.

Percentual de candidatas a prefeita:

2000: 8%

2004: 10%

2008: 11%

2012: 13%

2016: 13%

2020: 13%

2024: 15%

Maioria das candidatas a prefeita são brancas. O estudo revela que 62% das mulheres que disputaram prefeituras se declararam brancas. As candidatas têm, em média, 49 anos e 79% possuem ensino superior completo.

As principais ocupações declaradas entre as mulheres na disputa são: prefeita (14%) e empresária (8%). Advogadas representam 8%, e funcionárias públicas, 6%.

Centrão domina. Os dados mostram que aproximadamente 52% das candidatas a prefeita ficaram concentradas em partidos de centro: MDB (13%), PT (11%), PSD (10%), União (9%) e PL (9%).

Norte e Nordeste têm maior representatividade feminina. O percentual de mulheres na disputa pela prefeitura aumenta para quase 25% em Roraima e no Rio Grande do Norte, enquanto no Rio Grande do Sul fica em 10%. A participação das candidatas na corrida eleitoral é de 18% no Nordeste, 17% no Norte, 15% no Centro-Oeste, e 13% nas regiões Sudeste e Sul.

O levantamento mostra ainda que 18% das prefeitas concorreram à reeleição. Entre os homens, são 20%.