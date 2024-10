Brasil e Turquia são principais compradores de diesel russo após embargo da UE

MOSCOU (Reuters) - Brasil e Turquia têm sido os principais importadores de diesel e gasóleo marítimos russos desde que a União Europeia proibiu a importação de produtos petrolíferos da Rússia, segundo dados de fontes do mercado e da empresa financeira LSEG.

Antes de o embargo total da UE entrar em vigor em fevereiro de 2023, a Europa era o maior comprador de diesel russo.

De acordo com os dados da LSEG, a Rússia enviou cerca de 1,07 milhão de toneladas de diesel com baixo teor de enxofre e gasóleo para a Turquia em setembro, depois de enviar 1,04 milhão de toneladas no mês anterior.

As exportações de diesel dos portos russos para o Brasil aumentaram no mês passado para 0,78 milhão de toneladas contra 0,58 milhão de toneladas em agosto, segundo os dados de embarque.

Traders observam volumes crescentes de diesel russo rumo a transferências navio a navio (STS) perto do porto italiano de Augusta e das ilhas gregas, que totalizaram cerca de 370 mil toneladas em setembro, depois de 230 mil toneladas no mês anterior.

A maioria dessas cargas ainda está em andamento e seus destinos finais ainda são desconhecidos.

Já as exportações de diesel dos portos russos para os países africanos caíram no mês passado para 0,44 milhão de toneladas, ante 0,73 milhão de toneladas em agosto. Líbia, Tunísia, Senegal e Egito estavam entre os principais importadores, de acordo com os dados de embarque.

No total, as exportações russas de diesel e gasóleo subiram em setembro cerca de 7% em relação a agosto, para cerca de 2,8 milhões de toneladas, segundo cálculos da Reuters baseados em dados da LSEG e de fontes do mercado.

(Reportagem da Reuters)