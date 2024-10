Bombardeios russos em Kharkiv matam ao menos dois e ferem mais de 30

Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em ataques russos nesta terça-feira (8) contra Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, informaram as autoridades regionais.

Kharkiv, no nordeste da Ucrânia e perto da fronteira com a Rússia, tem sido alvo de ataques incessantes há meses.

"O resultado dos bombardeios durante o dia foi de dois mortos e mais de 30 feridos", disse o governador da região, Oleg Sinegubov, nas redes sociais.

A Ucrânia também relatou mortes de civis no sul e no leste.

O governador da região de Zaporizhzhia, no sul, Ivan Fedorov, disse que um homem de 71 anos morreu em um ataque com drones enquanto viajava em seu carro ao sul da capital regional e perto da linha de frente. Uma mulher que viajava com ele foi hospitalizada e sobreviveu.

No leste, onde os combates intensos continuam, as autoridades disseram que um ataque russo matou uma pessoa e feriu outras seis na cidade de Kostyantinivka.

O governador da região de Donetsk, Vadim Filashkin, informou que as forças de Moscou lançaram "três bombas aéreas guiadas sobre a cidade, as quais atingiram dois prédios residenciais".

As autoridades instaladas por Moscou no leste da Ucrânia afirmaram que um ataque ucraniano com drones matou duas pessoas em um vilarejo próximo à linha de frente.

Denis Pushilin, chefe da ocupação russa em Donetsk, disse que dois homens, com idades entre quarenta e sessenta anos, morreram na localidade de Zaitseve.

O vilarejo está localizado ao norte de Gorlivka, uma cidade sob controle dos separatistas pró-Rússia desde 2014.

Moscou invadiu a ex-república soviética em fevereiro de 2022.

