Tales: Bolsonaro não é dono do bolsonarismo no Brasil

Após a repercussão das críticas de Silas Malafaia a Jair Bolsonaro (PL), o colunista Tales Faria avaliou, durante o UOL News desta terça-feira (8), que este é um indicativo que o próprio ex-presidente não é mais o único "dono" do movimento bolsonarista no Brasil.

Na entrevista à colunista Monica Bergamo, Malafaia chamou Bolsonaro de "covarde" por não ter se distanciado de Pablo Marçal (PRTB), terceiro colocado na disputa pela Prefeitura de São Paulo que foi apoiado por nomes da extrema direita.

Não quer dizer que o Malafaia esteja saindo do bolsonarismo. A briga dele com o Pablo Marçal é porque o Marçal estava roubando o bolsonarismo do Bolsonaro. Marçal é uma certa ameaça a esses pastores, [...] e isso mostrou que o Bolsonaro não tem toda a liderança sobre o bolsonarismo.

Tales Faria

O colunista relembra que o movimento conservador que deu visibilidade nacional para o ex-presidente tem expoentes internacionais, como Donald Trump, nos EUA, o que é mais um indicativo da disputa pela liderança.

Essa guerra entre Malafaia e Marçal só serviu para mostrar isso: Bolsonaro não é dono do bolsonarismo e do ultraconservadorismo no Brasil. Ele, inelegível, provavelmente está a caminho da prisão, e vai perder completamente esse controle.

Tales Faria

