Bolsas da Ásia fecham mistas; Xangai perde fôlego na ausência de novos estímulos na China

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com a de Xangai devolvendo a maior parte dos ganhos da abertura em meio à decepção com uma coletiva de imprensa com autoridades chinesas.

Na volta de um feriado de uma semana na China continental, o Xangai Composto subiu 4,59%, a 3.489,78 pontos. Ao abrir, porém, o principal índice acionário chinês havia saltado 10%, na expectativa de que Pequim revelaria grandes medidas de estímulo adicionais, o que não se confirmou. Durante coletiva, autoridades do principal órgão de planejamento do país basicamente comentaram detalhes do plano de resgate que havia sido anunciado antes do feriado. Menos abrangente, o Shenzhen Composto avançou 8,89%, a 2.098,77 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng tombou 9,41% em Hong Kong, a 20.926,79 pontos, à medida que investidores decepcionados com a falta de novas medidas concretas na China aproveitaram a oportunidade para embolsar lucros de ganhos recentes, enquanto o japonês Nikkei caiu 1% em Tóquio, a 38.937,54 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,61% em Seul, a 2.594,36 pontos, e o Taiex cedeu 0,40% em Taiwan, a 22.611,39 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, também pressionada pela ausência de novidades na China. O S&P/ASX 200 caiu 0,35% em Sydney, a 8.176,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires