Artista usa TikTok para vender livros com capas personalizadas a R$ 3.000

A artista Maria Zontes, 22, vende encadernações de livros personalizadas e não consegue dar conta de todos os pedidos, tamanha a demanda. Hoje 11 mil pessoas estão em uma lista de espera para conseguirem um produto feito por Zontes. Ela começou vendendo cadernos personalizados aos 14 anos por R$ 15, o negócio cresceu e hoje um livro com encadernação personalizada custa pelo menos R$ 3.000.

Trabalho na internet

Primeiro produto foi feito para uso próprio. Zontes diz que queria um diário personalizado igual ao de uma série que gostava e, como não tinha encontrado a venda, decidiu fazer. Segundo Zontes, o diário ficou "horrível", mas foi o que conseguiu fazer.

Algum tempo depois, decidiu fazer um caderno para um colega. O jovem escrevia poesia em folhas soltas e Zontes decidiu encadernar todos os textos como um presente. Foi aí que o negócio deu o primeiro passo para se tornar realidade. Depois disso outros amigos a procuraram para saber quanto custaria para fazer o trabalho para eles.

Venda era uma saída para não precisar pedir dinheiro dos pais no dia a dia. Aos 18 anos, o negócio enfrentou uma nova barreira: Zontes havia se formado na escola e precisava de uma nova clientela. As redes sociais entraram como aliadas para impulsionar as vendas.

No início, Zontes produzia com materiais improvisados, como folhas de cadernos e livros que não usava mais. Em 2022, começou a trabalhar com a encadernação dos livros e personalização das capas. O negócio ganhou uma nova escala no ano passado, depois que um vídeo seu encadernando o livro "Amanhecer", da série Crepúsculo, viralizou no TikTok.

Zontes foi uma das selecionadas de um concurso do TikTok. A plataforma escolheu 300 pequenos empreendedores que produzem conteúdo lá para receber um prêmio de R$ 5.000, acesso a cursos do Sebrae e orientações sobre como seguir com o negócio na plataforma.

Artista não valorizava o próprio trabalho no início. Zontes diz que nunca pensou que pessoas pagariam um valor alto pelos seus produtos e que conseguiu cobrar R$ 3.000 por produto com incentivo do namorado. Quando vendia os livros por R$ 250, o namorado de Zontes vendeu uma produção por R$ 700, por achar que o trabalho da artista valia mais do que cobravam na época.

Com o tempo eu cobrava uns R$ 250 e achava que era o máximo que eu conseguiria. Fui me especializando mais, os vídeos foram chegando a mais pessoas, e eu comecei a trabalhar com meu namorado.

Maria Zontes, artista

Fonte de renda

Hoje a maior parte da renda da artista vem das encadernações e de um curso próprio. Ela consegue fazer de duas a quarto encadernações por mês e intercala o tempo de produção com produção de roteiros para aulas, criação de conteúdo para as redes sociais, no intuito de divulgar os serviços e ganhar dinheiro com a monetização das plataformas.

Curso é outra fonte de renda. Zontes lançou as aulas sobre encadernação em setembro deste ano e já tem 128 alunos. A ideia é indicar colegas que aprendem com ela para dar conta de lista de espera de 11 mil pessoas. Ao dar aulas para ensinar sobre encadernação, pretende selecionar alunos formados por ela para ajudar com a sua demanda.