Árabes-americanos lamentam ataques de taques israelenses em Gaza e no Líbano

Por Andrea Shalal

DEARBORN, Michigan (Reuters) - Mohammad Enayah, engenheiro automotivo que mora nos subúrbios de Detroit, disse que perdeu quase 100 parentes e amigos em Gaza no último ano. Ele se pergunta se o país onde fixou seu lar, os Estados Unidos, pode ter fornecido as armas que os mataram.

Enayah, de 60 anos, disse que os Estados Unidos o acolheram quando ele chegou como estudante, aos 17 anos, em 1981 e que ele construiu uma boa vida para si e sua família. Mas lágrimas vêm aos olhos quando vê fotos de primos, tias e tios que morreram na ofensiva israelense ao enclave palestino desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

"É aí que eu fico dividido entre a forma como os Estados Unidos me abraçaram e como mataram minha família, literalmente", disse.

"Este é um grupo de civis indefesos e indefesos sendo massacrados diante dos olhos de todos (...) e ninguém pode fazer nada."

As Forças Armadas dos EUA não se envolveram diretamente nos ataques a Gaza, e Washington pressionou, sem sucesso, por um cessar-fogo no local. Mas os EUA são o maior fornecedor de armas de Israel e destinaram bilhões de dólares em ajuda militar no ano passado como parte de um acordo de longa data.

Enayah juntou-se a cerca de 100 pessoas que acenderam velas em um parque de Dearborn na segunda-feira para marcar o primeiro aniversário do ataque do Hamas a Israel, que matou 1.200 pessoas, de acordo com dados israelenses. Os ataques israelenses deixaram cerca de 42.000 pessoas mortas em Gaza desde então, segundo autoridades de saúde palestinas, e a maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza foi deslocada.

O Exército israelense também matou cerca de 2.000 civis libaneses no último ano, estimam autoridades de saúde do Líbano, desde que o grupo militante Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel em solidariedade ao Hamas.

Michigan é lar de várias centenas de milhares de árabes-americanos e muçulmanos, como Enayah, com família em Gaza e no Líbano. Esse é um dos poucos Estados considerados decisivos para a eleição presidencial norte-americana de novembro.

"Sou tão patriota que quero mudar este país", disse, revelando que planeja votar na candidata do Partido Verde, Jill Stein, em vez da vice-presidente democrata Kamala Harris ou do republicano Donald Trump.

"Eu morreria por amor aos Estados Unidos, por amor ao que eles são... Não vou desistir deste país", afirmou.

Hussein Dabajeh, 37 anos, que cresceu em Dearborn, visitou seu país ancestral, o Líbano, pela primeira vez em 2017 e voltou várias vezes desde então.

"Hoje, há duas semanas, perdi seis membros da família em dois ataques diferentes no mesmo dia", disse Dabajeh. "Muitos de nós, se não perdemos alguém diretamente, perdemos alguém de nosso vilarejo ou alguém que está relacionado a nós."

Micho Assi, uma libanesa norte-americana de 40 anos, voou para Beirute há um ano e se lembrou do horizonte da cidade brilhando ao nascer do sol. Agora, disse ela, seu vilarejo no sul do Líbano foi destruído e ela não tem ideia do que ela e seus filhos encontrarão quando voltarem.

"Minha filha pequena me perguntou o que aconteceu com a padaria onde costumávamos comprar tortas. 'Ela foi destruída?'", disse ela. "Minha outra filha me perguntou: 'A praia que visitamos no sul do Líbano... ainda está boa?'"

(Reportagem de Andrea Shalal)