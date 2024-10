Anielle demite secretário por ligação com Silvio Almeida

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, demitiu o secretário de gestão do Sinapir (Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial), Yuri Silva, na última segunda (7).

O que aconteceu

Silva e o ex-ministro Silvio Almeida trabalharam no Iree (Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa), que pertence ao advogado Walfrido Warde, no mesmo período. Yuri foi coordenador de Direitos Humanos, entre 2021 e 2023, e o ex-ministro dirigiu o Centro de Estudos Brasileiros.

Silva é ligado ao advogado Warde, que é bastante próximo do ex-ministro dos Direitos Humanos. Almeida foi demitido no início de setembro após serem reveladas denúncias de assédio sexual. Em reunião com outros ministros no Planalto no dia 6, Anielle confirmou as acusações contra o colega, publicadas na imprensa.

O ex-secretário foi demitido por videoconferência neste final de semana, quando estava em Salvador por motivos pessoais. Segundo relatos de pessoas próximas, ele soube da demissão antes do ocorrido porque a ministra já estaria procurando por substitutos, que o contataram antes da oficialização.

O Sinapir é a principal subdivisão do Ministério da Igualdade Racial. Segundo o UOL apurou, a ligação de Silva com o advogado próximo a Almeida causaria desconforto na ministra.

Ativista do movimento negro, o ex-secretário participa do ministério desde a sua concepção, durante o governo de transição, no final de 2022. A exoneração foi assinada no DOU (Diário Oficial da União), pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, nesta terça (8).

Procurado, Silva disse que prefere não falar com a imprensa. Já o ministério informou que a exoneração faz parte de uma reestruturação da pasta.

Em estruturação da segunda metade da gestão, o ministério da Igualdade Racial exonerou o Secretário do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Yuri Silva. O novo nome será anunciado ainda esta semana e virá com a missão de fortalecer o Sinapir. A diretora de Monitoramento e Avaliação da secretaria, Tatiana Dias, assumirá interinamente até o anúncio.

Ministério da Igualdade Racial, em nota

Ex-ministro foi acusado de assédio sexual

A ONG Me Too Brasil tornou pública as acusações contra Almeida, feitas de forma anônima, após reportagem do site Metrópoles. A reportagem citava a ministra Anielle como uma das vítimas.

Anielle confirmou denúncias de ONG. O UOL apurou com fontes próximas ao presidente Lula que a ministra confirmou a colegas da Esplanada que havia sido vítima de importunação sexual e assédio por parte de Almeida.

Almeida nega as acusações. Em nota divulgada após a demissão, o ex-ministro disse que pediu para ser demitido pelo presidente e que vai provar ser inocente.

No último domingo, Anielle deu entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo. Ela contou nunca ter tido "nenhum tipo de relação" com Silvio Almeida antes de trabalhar com ele no governo Lula (PT). A ministra também disse que nunca houve "nenhum tipo de intimidade" ou condição "para ele fazer o que ele fez".