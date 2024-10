'A melhor nessa faixa de preço': por que esta webcam de R$ 430 faz sucesso?

Seja para realizar videochamadas ou gravar vídeos, uma webcam de qualidade faz a diferença no detalhamento da imagem reproduzida e capturada. E pensando no fator custo-benefício, um dos modelos que podem valer a pena é o C920S, da marca Logitech.

Segundo o fabricante, o produto grava e transmite imagens Full HD de 1080p, além de ter um sistema de autofoco. Confira o que a marca promete sobre o produto e leia avaliações de consumidores que já testaram.

O que a Logitech diz sobre essa webcam?

Oferece foco automático em HD.

Possui o recurso de correção da luz.

Conta com áudio estéreo (microfones duplos).

Tem a função de protetor de privacidade, um mecanismo que deixa a câmera com a lente fechada.

Permite ajustes personalizados com o software Logitech Capture.

O que diz quem comprou essa webcam?

A webcam Full HD Logitech C920S tem mais de 9.000 avaliações na Amazon, com nota média de 4,9 (sendo cinco a máxima).

Qualidade do produto muito boa, vale super a pena investir. Vai ajudar demais no meu trabalho e vou entregar muita qualidade na imagem.

Cristina Romitti

Ótima câmera. Dá para usar como plug and play (USB), mas você também pode baixar um driver da Logitech que ajuda a fazer controle da qualidade de imagem, regulação de cores brancas, etc. Acho que é a melhor câmera que tem nessa faixa de preço. Não acho que compensa pegar a C922 por conta do preço ainda (atualmente essa está por cerca de R$ 580).

Matheus

Melhor câmera do mercado em questão custo-benefício e qualidade. Imagens nítidas, áudio bom. Perfeito para live, videoconferência e até gravação simples para redes sociais.

Tony

Produto atendeu muito bem às expectativas por ser de fácil instalação e operação. Imagem e som de qualidade. Recomendo.

Hahylton Britto

Pontos de atenção

Alguns compradores destacam que a qualidade de imagem é menor do que esperavam. Outros ainda relatam problemas na captação do áudio pelo microfone.

A câmera cumpre parcialmente com a proposta pela relação custo-benefício, mas não ache que, com ela, vai fazer aqueles vídeos de imagem perfeita de youtubers famosos, pois, embora muitos falem dela, a maioria filmam seus vídeos com câmeras DSRL, com qualidade de vídeo muito superior [...].

Érika

A imagem é boa a qualquer hora do dia ou da noite, já o microfone... Parece que você está numa lata. Se olhar nas configurações do dispositivo, ele executa em qualidade muito baixa. Tenho outra câmera da Logi que é inferior em imagem, mas o áudio supera. No geral, é um bom produto, mas se você não ligar para o áudio. Eu não compraria novamente.

Carlos Leiton

C920s é uma ótima webcam para quem quer fazer streaming ou gravar vídeos. A qualidade da imagem realmente é muito boa, porém pelo custo da mesma, acredito que poderia ser ainda um pouco melhor. Já o microfone da web, não gostei da qualidade, muito abaixo do que eu esperava... Não dependa dele para fazer suas "streams", pois o áudio fica realmente bem ruim. No geral achei ela uma webcam muito boa, porém, pelo preço, poderia ser melhor ainda. Dou uma nota oito pra ela.

Kauê

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.