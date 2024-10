Venda e produção de veículos caem em setembro ante agosto, diz Anfavea

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de veículos no Brasil caiu 11,4% em setembro ante agosto, enquanto as vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus recuaram 0,4%, informou a associação de montadoras, Anfavea, nesta segunda-feira.

O volume montado somou 230 mil veículos, ampliando a alta no acumulado do ano para 7%, a 1,87 milhão de unidades. Já os licenciamentos foram de 236,3 mil veículos, acumulando no ano crescimento de 14,1%, a 1,86 milhão de unidades

(Por Alberto Alerigi Jr.)