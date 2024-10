Ucrânia ataca maior terminal petrolífero da Crimeia; Kiev é visada por mísseis hipersônicos russos

O exército ucraniano indicou nesta segunda-feira (7) ter bombardeado maior terminal de petróleo da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Localizado em Teodósia, o local armazena combustível utilizado pelas forças russas. A ofensiva ocorre no mesmo dia em que Kiev é alvo de misseis lançados por Moscou.

"As forças de defesa realizaram nesta noite um ataque bem-sucedido contra um terminal petrolífero marítimo do inimigo", afirmou o Exército ucraniano em comunicado. Segundo as autoridades, esse que é "o maior terminal da Crimeia em relação a volume de produtos petrolíferos processados", foi atacado "com a ajuda de mísseis".

Nas redes sociais foram publicados vídeos que mostram duas colunas de fumaça emergindo no local. As autoridades russas indicaram ter registrado "um incêndio" no terminal, mas sem desvendar o motivo das chamas. Uma parte de Teodósia estaria sem energia elétrica e a circulação de trens foi interrompida.

A Ucrânia multiplicou ataques contra as infraestruturas energéticas da Rússia nos últimos meses. O objetivo é atrapalhar a logística das forças de Moscou que ocupam atualmente 20% do território ucraniano.

Rússia usa mísseis hipersônicos contra Kiev

A capital ucraniana foi visada nesta manhã por dois mísseis hipersônicos Kinjal, interceptados pelo sistema de defesa aéreo. Um terceiro míssil atingiu uma área próxima da base aérea de Starokostiantiniv, no oeste da Ucrânia. Um pouco antes, as forças russas haviam lançado dezenas de drones explosivos contra outras regiões da Ucrânia, entre elas, Kiev.

Em Sumi, na fronteira entre os dois países, dois homens morreram hoje em ataque russo. Em Kherson, no sul da Ucrânia, um bombardeio russo matou uma mulher. Durante o dia, novos ataques deixaram cerca de 20 feridos no local.

Avanço da Rússia no leste

Kiev enfrenta há um ano dificuldades na frente leste, onde as forças russas avançam em direção a Pokrovsk, uma cidade-chave para a logística das Forças Armadas ucranianas. As tropas de Moscou continuam ganhando terreno quase que diariamente, diante de um exército ucraniano menos numeroso e carente de armamentos.

"Graças à ação decidida das unidades do grupo Centro, a localidade de Grodivka foi libertada", indicou nesta segunda-feira o Ministério da Defesa russo, em alusão à tomada de uma nova localidade em Donetsk. O vilarejo fica cerca de dez quilômetros a leste de Pokrovsk, um importante centro que conecta vários redutos da resistência ucraniana no Donbass, região industrial no leste do país.

(Com informações da AFP)