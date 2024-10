Trump ameaça com tarifa de 200% sobre veículos importados do México

Por James Oliphant e David Shepardson

(Reuters) - O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que aplicará tarifas de até 200% sobre veículos importados do México, intensificando sua retórica comercial protecionista antes da eleição de 5 de novembro.

Trump, que enfrenta a democrata Kamala Harris em uma disputa acirrada, já havia prometido que, se for eleito novamente presidente, estabelecerá uma tarifa de 100% sobre carros e caminhões importados com o objetivo de ajudar a indústria automobilística nacional. Mas ao discursar em um comício em um aeroporto em Juneau, Wisconsin, Trump dobrou o número.

"Vamos impor uma tarifa de 200% se for necessário", disse Trump. "Não vamos deixar que isso aconteça. Não vamos permitir que esses carros entrem nos Estados Unidos."

O ex-presidente fez campanha em Wisconsin pela quarta vez em oito dias, ressaltando a importância que sua campanha está dando ao Estado, a menos de um mês para o dia da eleição.

Pesquisas de opinião mostraram que Kamala, vice-presidente dos EUA, tem uma ligeira vantagem em Wisconsin, após o Estado ter votado no presidente norte-americano, Joe Biden, à frente de Trump, quatro anos atrás.

Tanto Kamala quanto Trump gastaram uma quantidade enorme de tempo, dinheiro e recursos em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, Estados considerados chaves para a vitória no colégio eleitoral dos EUA. Trump varreu os Estados em 2016 contra a democrata Hillary Clinton em seu caminho para se tornar presidente. Biden fez o mesmo em 2020.

Kamala fez campanha com a ex-deputada republicana Liz Cheney em Wisconsin na última quinta-feira.

O comício de Trump em Juneau ocorreu menos de 24 horas depois de ele organizar um comício em Butler, Pensilvânia, local de uma tentativa de assassinato contra ele em julho.

Trump fez seus comentários sobre tarifas ao prometer reforçar a indústria automobilística dos EUA. Especialistas disseram que seus planos podem aumentar os preços dos veículos.

O México exportou cerca de 3 milhões de veículos para os Estados Unidos em 2023, com as três montadoras de Detroit respondendo por cerca de metade dessas exportações.

O think tank Tax Policy Center afirmou que uma nova tarifa maciça sobre as exportações de veículos mexicanos "provavelmente elevaria o custo dos veículos automotores, tanto nacionais quanto importados, tanto carros usados quanto novos".

Trump já havia ameaçado com grandes tarifas sobre os carros do México como presidente e como candidato em 2016. A imposição de tarifas de até 25% sobre automóveis e componentes mexicanos poderia ter impactos graves sobre o setor e aumentar os custos dos veículos, disseram as montadoras em 2019.