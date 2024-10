Tarcísio leva capital, perde Guarulhos, mas cresce no interior em seu 1º ano de cabo eleitoral

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), conseguiu fechar com saldo positivo sua primeira atuação como cabo eleitoral desde que assumiu a cadeira mais importante do Palácio dos Bandeirantes. Apesar de ter amargado uma derrota em Guarulhos, o governador foi peça fundamental na passagem de Ricardo Nunes para o segundo turno da disputa na capital, movimento que garante ao ex-ministro do governo Jair Bolsonaro uma posição de independência de seu padrinho político. Além disso, Tarcísio viu seu partido quadruplicar de tamanho no interior, elemento fundamental para suas pretensões políticas futuras.

Embora Ricardo Nunes (MDB) tenha avançado para o segundo turno, a diferença de apenas 81 mil votos para Pablo Marçal (PRTB) expôs a dificuldade do governador em mobilizar o eleitorado de direita em seu próprio reduto. Por outro lado, ponderam analistas, o resultado conferiu a Tarcísio um status de liderança independente do bolsonarismo.

A campanha em São Paulo foi a principal aposta de Tarcísio na sua estreia como cabo eleitoral em eleições municipais. Ricardo Nunes fez questão de reconhecer o papel do aliado em seu primeiro discurso após o resultado, sinalizando que Tarcísio deve seguir engajado na disputa. Durante o primeiro turno, o governador teve protagonismo na estratégia de Nunes: ajudou a costurar a coligação, anunciou o vice da chapa, esteve ao lado do prefeito em uma série de agendas e, na reta final, coordenou pessoalmente uma mobilização de última hora, acionando deputados e vereadores em busca de apoio.

Na avaliação de Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de administração pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), Tarcísio sai fortalecido da eleição na capital paulista, que simbolizou seu rompimento com a dependência em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para ele, Tarcísio agora ganha status de líder, sem precisar pedir bênção ao bolsonarismo.

"Tarcísio foi o maior vencedor dessas eleições, em uma disputa onde se pensava que os principais cabos eleitorais seriam Lula ou Bolsonaro. Ele abraçou a candidatura de Nunes com um vigor que talvez nunca tivesse demonstrado antes, contrariando, inclusive, a perspectiva de seu padrinho, Bolsonaro. Qual o saldo? Ele não só conta agora com um aliado, caso Nunes seja eleito prefeito, para seus projetos políticos em 2026, como se livra da dependência exclusiva de Bolsonaro, na medida em que ele, com autonomia, tomou a decisão de apoiar Nunes à revelia de alguém que supunha controlar seus passos. Daqui para frente, ele decide se vai ou não ao PL sem essa sombra de Bolsonaro, e provavelmente não irá, porque essa ida poderia significar o controle do próprio Bolsonaro sobre seus projetos políticos", diz o professor.

Derrota nas franjas da capital, vitória no interior

Se a vitória na capital foi apertada, em Guarulhos, o segundo maior colégio eleitoral do Estado, Tarcísio amargou uma derrota. Seu candidato, Jorge Wilson (Republicanos), o "Xerife do Consumidor", terminou em terceiro lugar, com 20,12% dos votos. Ex-líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), ele era uma das principais apostas do governador na disputa municipal e levou Tarcísio a negociar até o apoio do ex-presidente Bolsonaro.

A divisão da direita em Guarulhos abriu caminho para Lucas Sanches, candidato do PL, que liderou nas urnas com 33,25% e disputará o segundo turno contra Elói Pietá (Solidariedade), que obteve 29,81% dos votos válidos.

No balanço geral, Tarcísio tem mais que a vitória de Nunes para celebrar: o Republicanos, seu partido, quase quadruplicou a presença no estado, passando de 22 para 80 prefeituras, conquistando cidades estratégicas como Sorocaba, onde Rodrigo Manga se manteve no poder, e Campinas, com a reeleição de Dário Saadi - que agora aguarda o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) sobre uma ação de cassação.

Em Santos, Tarcísio está em uma posição favorável, pois dois de seus aliados avançaram para o segundo turno: o atual prefeito, Rogério Santos (Republicanos), e a deputada federal Rosana Valle (PL). Embora Rogério seja do Republicanos, Tarcísio decidiu se manter neutro na disputa, já que Rosana era a candidata apoiada por Jair Bolsonaro. Assim, a vitória de qualquer um dos dois será vantajosa para o governador.

Em São José dos Campos, principal município do Vale do Paraíba e onde Tarcísio também optou por não se envolver, o segundo turno será entre dois aliados do governador: o atual prefeito Anderson Farias (PSD), que conta com o apoio do vice-governador paulista Felício Ramuth (PSD), e o ex-prefeito Eduardo Cury (PL), apoiado por Jair Bolsonaro.

Tarcísio, entretanto, não foi o principal vencedor da eleição no estado. O destaque foi seu secretário de Governo, Gilberto Kassab, presidente do PSD, que elegeu 201 prefeitos de seu partido no primeiro turno em São Paulo.

Para Marco Antonio Carvalho Teixeira, a vitória de Kassab equilibra as forças e impede que o bolsonarismo se torne hegemônico em São Paulo. "O bolsonarismo não pode hegemonizar o governo com alguém que possui a força política de Kassab servindo como contraponto."