Tajani irá a evento por 1 ano de ataque a Israel na Argentina

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, iniciou nesta segunda-feira (7) sua missão à Argentina, antes de passar pelo Brasil, e participará das comemorações organizadas pelas associações judaicas locais pelo aniversário de um ano do ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023.

O chanceler italiano também irá liderar uma reunião por videoconferência com os embaixadores italianos em Tel Aviv, Beirute e Teerã e com o cônsul-geral em Jerusalém para fazer um balanço sobre a situação no Oriente Médio e sobre as ações tomadas para garantir a segurança dos compatriotas, incluindo os soldados italianos da missão Unifil na fronteira entre Israel e o Líbano.

O programa institucional de hoje também inclui uma reunião com todos os embaixadores italianos, os diretores dos escritórios da Italian Trade Agency (ICE) e de Institutos Italianos de Cultura na América Latina para avaliar os progressos no apoio à internacionalização.

Além disso, Tajani co-presidirá uma mesa redonda de empresários italianos e argentinos, com foco no fortalecimento dos investimentos no país e no crescimento do comércio.

"Devemos trabalhar para fortalecer os nossos laços, também graças ao impulso renovado que o governo argentino quer dar à economia e à competitividade do país", declarou o vice-premiê italiano.

No âmbito da ação "diplomacia esportiva", Tajani vai assinar uma declaração de intenções de colaboração bilateral no domínio da diplomacia esportiva com o secretário de Estado do Turismo, Ambiente e Esportes, Daniel Scioli.

Tajani ainda se reunirá com o primeiro-ministro Guillermo Francos, o ministro da Justiça Mariano Cúneo Libarona. A reunião com o presidente da Argentina, Javier Milei, está marcada para amanhã (8).

No mesmo dia, Tajani inaugurará a Semana da Língua Italiana no Mundo da escola italiana "Cristoforo Colombo", na presença de alunos e professores de todas as escolas italianas reconhecidas em Buenos Aires. (ANSA).

