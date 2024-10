'Situações que mulher nenhuma deveria passar', diz Anielle sobre assédio

Do UOL, em Brasília

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou que nenhuma mulher deveria passar por situações de assédio, em referência aos episódios de importunação sexual que relata ter sofrido do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

O que aconteceu

Anielle deu entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo. Ela contou nunca ter tido "nenhum tipo de relação" com Silvio Almeida antes de trabalhar com ele no governo Lula (PT). A ministra também disse que nunca houve "nenhum tipo de intimidade" ou condição "para ele fazer o que ele fez".

Durou alguns meses, mais de ano, na verdade. Começa com falas e cantadas mal postas, eu diria, e vai escalando para um desrespeito pelo qual eu também não esperava. Até situações que mulher nenhuma precisa passar, merece passar ou deveria passar. Anielle Franco, ao "Fantástico", da TV Globo

A ministra relatou ter optado, num primeiro momento, por não falar sobre o assunto. Anielle contou que, após o caso ser publicado, decidiu que "falaria primeiro nas instâncias devidas".

Anielle depôs por cerca de uma hora e meia na quarta-feira (2), sobre as denúncias. Ela falou na sede da Polícia Federal, em Brasília. A PF investiga o caso contra o ex-ministro, que também teria assediado outras mulheres.

A ministra falou sobre o depoimento, na entrevista. Anielle relatou ter dado "todos os detalhes" e relembrado "cada momento e cada ato de violência" que passou. Segundo ela, o ex-ministro "era bem desrespeitoso".

Não é normal a gente passar por isso em pleno 2024. Independente de quem faça. Você tocar, assediar ou violentar o corpo de uma mulher, acho que é uma coisa, uma das coisas mais abomináveis que pode existir. Anielle Franco

O "Fantástico" conversou com sete mulheres que acusaram o ex-ministro. Duas delas gravaram entrevista. Uma é a professora universitária Isabel Rodrigues, candidata a vereadora em Santo André pelo PSB. Em vídeo publicado numa rede social, em setembro, ela afirmou ter sido vítima de assédio sexual por parte de Almeida, em um restaurante no centro de São Paulo, em 2019.

Uma ex-aluna de Silvio Almeida falou com a TV sob anonimato. Ela disse que o ex-ministro se aproximou demais dela ao entregar uma prova na faculdade. "Menos de um palmo, nariz com nariz, três, quatro dedos", disse.

Defesa de Silvio Almeida nega "veementemente" as acusações. O advogado Nelio Machado, que representa o ex-ministro, afirmou ao "Fantástico" que não teve acesso a nenhum depoimento e a "verdade vai prevalecer".