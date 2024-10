Como é a síndrome de envelhecimento precoce de homem que morreu aos 28 anos

Um homem portador da síndrome de Hutchinson-Gilford, que compartilhava a rotina com a doença nas redes sociais, morreu na Itália, neste fim de semana. Ele tinha 28 anos. Conheça abaixo os sintomas e riscos da doença, que acelera o processo de envelhecimento do organismo.

A síndrome

Distúrbio causa alteração em uma proteína da célula, resultado em envelhecimento precoce. Também conhecida como progeria, a síndrome de Hutchinson-Gilford (HGPS) provoca defeitos de replicação celular, manutenção e senescência —processo metabólico do corpo ligado ao envelhecimento— em uma espécie de "efeito cascata". No organismo do portador, a doença faz com que não se produzam mecanismos antioxidantes de controle do envelhecimento.

Desestruturação celular impacta diferentes processos do organismo. Ao funcionar de maneira ineficaz ou errônea, as células passam a ser menos resistentes à passagem do tempo, prejudicando órgãos e tecidos com alta taxa de replicação. As células da pele e do sangue, por exemplo, são impactadas pela síndrome, gerando resultados na aparência física do portador. Segundo especialistas, a progeria não causa efeitos negativos na parte cognitiva, porém indica expectativa de vida de apenas 13 anos.

Sintomas geralmente aparecem já nos primeiros meses de vida. Entre os principais sinais vistos nos bebês, estão: queda de cabelo, pele fina e enrugada, alteração no formato das unhas, perda de gordura, fraturas espontâneas, microcalcificações e vasos sanguíneos visíveis na cabeça.

Não há exame específico para fechar o diagnóstico de progeria. Em casos suspeitos, os médicos observam as características físicas do paciente e analisam exames laboratoriais na tentativa de identificar sinais fisiológicos que corroborem a possibilidade da síndrome.

Síndrome não tem cura. No entanto, existem medidas que ajudam na qualidade de vida do paciente, como o devido acompanhamento nutricional para melhoria da alimentação. Fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional também são formas de cuidado com os portadores da HGPS.

Progeria pode causar falência precoce decorrente do envelhecimento. O principal órgão afetado pela síndrome é o coração. Eventos cardiovasculares, como infarto e AVC (acidente vascular cerebral), representam a maior causa de morte dos pacientes portadores de progeria.

Primeiro caso de gêmeos com a síndrome foi registrado no Brasil. Aos quatro meses de vida, Elis e Eloá passaram a apresentar sintomas da doença, como queda de cabelo e enrugamento da pele. Atualmente com três anos, as gêmeas são estudadas por cientistas que acompanham o desenvolvimento das brasileiras e buscam encontrar medicamentos que retardam o avanço da doença.

Elismar Carneiro da Silva e as gêmeas Elis e Eloá Lima Carneiro, na época com 1 ano e 9 meses Imagem: Cortesia

Condição afeta um em cada oito milhões de bebês nascidos. Com incidência mundial de uma em cada 20 milhões de pessoas, atualmente há cerca de 130 casos reconhecidos de progeria clássica em todo o mundo, entre os quais quatro estão na Itália. A Associação Italiana de Progeria, no entanto, estima que pode haver mais de 350 casos da doença espalhados pelo mundo. Segundo a ONG, o rastreio da síndrome é dificultado pela falta de reportes adequados, especialmente em países em desenvolvimento.

O que aconteceu

Italiano era o paciente com progeria mais longevo do mundo. Sammy Basso morreu no sábado (5), aos 28 anos. Segundo o comunicado divulgado à imprensa, Basso morreu "repentinamente após um dia de festa cercado pelo carinho de quem o amava". O homem havia sido diagnosticado com a síndrome aos dois anos.

Sammy Basso se tornou conhecido com documentário da National Geographic. Chamado "Sammy's Journey", a obra de 2014 conta uma viagem feita pelo homem pela Rota 66, nos Estados Unidos, com seus pais e um de seus melhores amigos, Riccardo.

Morte mobilizou famosos e autoridades na Itália. "Sammy Basso foi um exemplo extraordinário de coragem, fé e espírito positivo. Enfrentou cada desafio com um sorriso, demonstrando que a força da alma pode superar todos os obstáculos", escreveu na rede X a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. "Seu compromisso com a pesquisa sobre a progeria e sua capacidade para inspirar os outros serão sempre um exemplo a se seguir."

Ativo nas redes sociais, Basso se dedicou aos estudos e nomeava instituto sobre a progeria. O italiano cursou Biologia na Universidade de Pádua e, em 2021, se especializou em biologia molecular com uma tese que busca esclarecer a relação entre a inflamação e a progeria, segundo o jornal La Repubblica. Em 2005, Basso fundou junto aos pais a Associação Italiana Progeria Sammy Basso, organização sem fins lucrativos que fornece informações e apoia a investigação científica sobre a condição. Basso também atuava como embaixador da Fundação de Pesquisa Progeria, dos Estados Unidos.

Ele [Sammy Basso] ensinou a todos que, embora os obstáculos da vida às vezes pareçam intransponíveis, vale a pena vivê-la plenamente

Comunicado oficial sobre o falecimento de Basso

*Com informações de matéria publicada em 27/01/2023.