Tchau, calorão? SP terá clima ameno e chuvas; veja previsão pelo país

A previsão do tempo para São Paulo na próxima semana é de clima ameno e chances de chuva em diversos momentos, o que deve aliviar o calorão do mês de setembro.

O que aconteceu

A previsão para a capital paulista aponta para dias com céu nublado, chuvas rápidas e períodos de sol entre nuvens, refletindo o clima instável típico desta época do ano. Confira dia a dia, segundo informações da Climatempo:

Dia 7 (segunda-feira):

Temperatura mínima: 14°C

Temperatura máxima: 25°C

Previsão: Sol entre nuvens durante o dia, com céu nublado em alguns momentos. Noite com nebulosidade.

Probabilidade de chuva: 18%

Dia 8 (terça-feira):

Temperatura mínima: 14°C

Temperatura máxima: 28°C

Previsão: Sol com muitas nuvens, períodos nublados e noite com nebulosidade.

Probabilidade de chuva: 26%

Dia 9 (quarta-feira):

Temperatura mínima: 17°C

Temperatura máxima: 23°C

Previsão: Sol com muitas nuvens pela manhã, passando a nublado, com chance de garoa à noite.

Probabilidade de chuva: 71%

Dia 10 (quinta-feira):

Temperatura mínima: 17°C

Temperatura máxima: 23°C

Previsão: Sol predominando, com nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite.

Probabilidade de chuva: 73%

Dia 11 (sexta-feira):

Temperatura mínima: 17°C

Temperatura máxima: 28°C

Previsão: Sol com algumas nuvens. Chove rapidamente durante o dia e à noite.

Probabilidade de chuva: 69%

Dia 12 (sábado):

Temperatura mínima: 17°C

Temperatura máxima: 26°C

Previsão: Sol e muitas nuvens durante a tarde. Noite com céu nublado, mas sem previsão de chuva.

Probabilidade de chuva: 56%

Dia 13 (domingo):

Temperatura mínima: 16°C

Temperatura máxima: 25°C

Previsão: Sol entre nuvens e céu nublado durante o dia, com muita nebulosidade à noite.

Probabilidade de chuva: 37%

Outras regiões do país

Nos próximos dias, a frente fria que se formou na quarta-feira (2) continuará avançando de forma lenta em direção ao norte e noroeste do país. Ela marca a entrada do primeiro sistema frontal significativo de outubro, trazendo mudanças climáticas para amplas áreas do país.

Isso trará instabilidades para regiões como Mato Grosso do Sul e São Paulo. A área mais afetada será a faixa leste de São Paulo, que estará sob alerta para temporais, com chuvas intensas e ventos que podem ultrapassar os 50 km/h.

Na região Centro-Oeste, a semana deve ter dias de calor intenso, marcados por chuvas rápidas. A segunda-feira será o dia mais quente da semana no Distrito Federal, com temperaturas atingindo 36°C. O sol predominará durante todo o dia, sem previsão de chuva, trazendo um clima seco e abafado para a capital.

Na quarta-feira (9), o cenário começa a mudar, com a temperatura máxima caindo para 33°C. Apesar do sol durante o dia, há previsão de pancadas de chuva à noite, com 49% de chance de precipitação, marcando o início das instabilidades.

Sexta-feira (11) se destaca pelas chuvas rápidas, com 65% de probabilidade de precipitação ao longo do dia. As temperaturas ficarão mais amenas, com a máxima chegando a 27°C, encerrando a semana com tempo instável.

O calor deve permanecer também na região Centro-Sul, com destaque para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A segunda-feira (7) será o dia mais quente da semana, com a temperatura máxima atingindo 41°C. O sol predominará durante o dia, com muitas nuvens à tarde e diminuição da nebulosidade à noite. Não há previsão de chuva e o calor será intenso.

A quarta-feira (9) trará mudanças, com a temperatura máxima caindo para 35°C e previsão de chuva passageira ao longo do dia. A probabilidade de precipitação é de 62%, e à noite o céu estará nublado, mas com tempo firme. Na quinta-feira (10), as chuvas rápidas ganham força, com 71% de chance de precipitação durante o dia, e as temperaturas serão mais amenas, variando entre 23°C e 26°C.

Sexta-feira (11) também será marcada por instabilidades, com chuvas rápidas previstas para o dia e a noite. As temperaturas ficarão entre 21°C e 28°C, com 60% de probabilidade de precipitação.

Já no Sul as chuvas devem marcar a semana. Florianópolis passará por um período de instabilidade, com destaque para dias nublados e chuvas rápidas ao longo da semana.

Na quinta-feira (10), as chuvas continuam, com 91% de probabilidade de precipitação, principalmente pela manhã. As temperaturas permanecem estáveis, entre 19°C e 21°C, e à tarde a garoa pode retornar.

Sexta-feira (11) terá sol com algumas nuvens e chuvas passageiras, especialmente durante o dia. A previsão de chuva é de 87%, mas o tempo firma à noite, com temperaturas entre 19°C e 22°C.

Na região Nordeste, o sol deve prevalecer durante a semana. Na terça-feira (8), em Salvador, na Bahia, o sol predominará com temperaturas entre 25°C e 28°C, mas há uma leve chance de precipitação à noite, com 38% de probabilidade de chuva.

Na quarta-feira (9), o clima continuará quente, com temperaturas entre 25°C e 28°C, e uma chance maior de chuvas rápidas no fim do dia, com 44% de probabilidade. Sexta-feira (11) será o dia com maior chance de chuva, com 69% de probabilidade de precipitação durante o dia e a noite, embora o tempo firme à noite, e as temperaturas fiquem entre 26°C e 28°C.