Razr 50: Motorola lança seu celular dobrável mais barato no Brasil

A Motorola anunciou recentemente a chegada do smartphone razr 50 ao Brasil. Ele é o modelo mais barato da nova linha de dobráveis compactos da marca, que também inclui o razr 50 Ultra, mais avançado.

Ambos usam o formato flip, que fecha como uma concha, e permitem fazer muita coisa sem nem abrir o celular, como tirar fotos, responder mensagens e conversar com a inteligência artificial Gemini.

O razr 50 chegou ao Brasil oficialmente por R$ 5.499 e clientes Vivo têm ofertas especiais no planos da operadora. Comparando os preços cheios, é R$ 2.500 mais barato que seu irmão Ultra (lançado em julho por R$ 7.999). Mas ambos já podem ser encontrados com descontos.

O que o razr 50 tem de bom

Tela externa grande. Ele herdou o display frontal do razr 40 Ultra, do ano passado. Com 3,6 polegadas, ele pega quase toda a frente do aparelho, com exceção de uma moldura superior. É uma tela bem brilhante, com alta resolução e taxa de atualização de até 90 Hz. Graças a esse avanço, com o celular fechado dá para fazer coisas como:

tirar selfies e gravar vlogs

navegar pela galeria do Google Fotos

acompanhar uma rota no Google Maps

responder mensagens e e-mails

assistir a vídeos no Youtube

jogar games criados para o formato

fazer pedidos para o assistente de IA Gemini, do Google

A principal diferença visível é que a tela externa do razr 50 é menor que a do Ultra, mas, ainda assim, é grande, bem maior que a da geração anterior (a tela do razr 40 era apenas uma faixinha, que servia para ver horas e notificações).

Motorola razr 50 Ultra (esq.) e motorola razr 50 (dir.) Imagem: Bruna Souza Cruz

Câmeras versáteis. São duas lentes externas. A principal tem 50 MP, enquanto a ultrawide tem 13 MP e também funciona para o modo macro. Na prática, isso quer dizer que o Razr 50 consegue colocar mais elementos e pessoas em uma cena, o que é interessante para fotos e vídeos no formato selfie/vlog com o celular fechado.

Já no razr 50 Ultra, a segunda câmera foi trocada por uma teleobjetiva de 50 MP com zoom óptico de 2x, priorizando a aproximação de cenas registradas com o celular aberto. A câmera interna, usada mais para videochamadas, tem 32 MP nos dois modelos.

E é legal usar o formato do celular a seu favor, apoiando-o em um móvel ou objeto, para funcionar como um tripé, ou segurando-o dobrado a 90 graus, como uma filmadora antiga, para fazer vídeos.

Imagem: Divulgação

Recursos de IA. Há bastante inteligência artificial dentro dos dois celulares da linha. Elas funcionam, basicamente, em duas vertentes:

Moto AI: sistema da marca que ajuda, principalmente, a melhorar a aparência de fotos e vídeos, atuando no equilíbrio das cores, contraste, detalhamento no zoom, estabilização, modo noturno, câmera lente e mais. Já o Photomoji cria emojis e stickers com base em fotos e o Match de Estilo gera papéis de parede com padrões da sua roupa.

sistema da marca que ajuda, principalmente, a melhorar a aparência de fotos e vídeos, atuando no equilíbrio das cores, contraste, detalhamento no zoom, estabilização, modo noturno, câmera lente e mais. Já o Photomoji cria emojis e stickers com base em fotos e o Match de Estilo gera papéis de parede com padrões da sua roupa. Gemini: modelo de inteligência artificial generativa do Google. Você pode conversar com ele sem nem abrir o telefone, direto na tela externa (ícone de estrela azul), seja por texto, voz ou imagem. Dá para pedir, por exemplo, dicas do que fazer em uma viagem, criar rotinas de exercícios, fazer receitas com os ingredientes que tiver na geladeira ou resumir informações dos seus e-mails.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Design diferenciado. São três opções bem coloridas: Beach Sand (areia), Koala Grey (cinza) e Spritz Orange (laranja). O acabamento da traseira é de um material sintético com textura de couro ou camurça (vegan leather/suede), dependendo da cor.

Desempenho. Aqui está a diferença "interna" mais relevante entre os dois modelos, que justifica o valor mais baixo do razr 50. Ele é equipado com o processador Dimensity 7300X da MediaTek (inferior ao Snapdragon 8s Gen 3, usado no razr 50 Ultra), voltado para aparelhos intermediários, mas que tem um bom desempenho nas tarefas do dia a dia. Ambos vêm com 512 GB de armazenamento interno e 12 GB de RAM (com RAM boost até 24GB).

Bateria e proteção. São 4.200 mAh, com recarga rápida de 30W (50% em meia hora). Finalmente, a linha recebeu certificação IPX8, apenas contra água.

Imagem: Bruna Souza Cruz

Quem deve gostar?

Um celular flip é uma boa ideia para quem procura um aparelho estiloso, compacto e bem diferente do tradicional. Mas a tecnologia da tela dobrável ainda cobra um preço alto.

Nesse contexto, o Motorola razr 50 chega renovado, como uma opção para quem quer um desses, mas sem gastar tanto. Ele tem um hardware um pouco menos avançado, mas apresenta os mesmos recursos de inteligência artificial e possibilidades da tela externa.

Aqui no Brasil, seus únicos concorrentes no formato são o irmão razr 50 Ultra e o Z Flip6, da Samsung — inclusive, já fizemos um vídeo comparativo entre eles.

Ficha técnica Motorola razr 50

Processador: MediaTek Dimensity 7300X

Memória RAM: 12 GB (RAM boost até 24 GB)

Armazenamento interno: 512 GB

Câmeras traseiras: 50 MP (wide f/1.7) + 13 MP (ultrawide f/2.2, 120?)

Câmera selfie: 32 MP

Tela externa: AMOLED 3,6 polegadas, 1056 x 1066 pixels, 90 Hz, 1700 nits (pico)

Tela principal: AMOLED 6,9 polegadas, 1080 x 2640 pixels, 120Hz, 3000 nits (pico)

Dimensões: 17,13 x 7,4 x 0,73 cm (aberto); 8,81 x 7,4 x 1,59 cm (dobrado); 188 g

Bateria: 4.200 mAh, carregamento 30 watts

Proteção: IPX8 contra água

