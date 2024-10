'Direita raiz' e ex-Jovem Pan: quem é a novata no 2º turno em Curitiba

A disputa pela Prefeitura de Curitiba teve o destaque de uma novata na política. A jornalista Cristina Graeml (PMB) foi para o segundo turno com 31,1% dos votos, enquanto o atual prefeito, Eduardo Pimentel (PSD), recebeu 33,5% dos votos. Ela é apoiada por Bolsonaro e Marçal.

Quem é Cristina Graeml

Cristina Graeml é comparada a Marçal. Ela concentrou sua campanha nas redes sociais, já que não teve coligação com outros partidos ou tempo de televisão e rádio.

Novata na política. Graeml tem 54 anos e nunca havia disputado um cargo eletivo.

Premiada no jornalismo. Ela foi repórter por 20 anos da RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná. Ela esteve na equipe da emissora que ganhou o Prêmio Esso de Jornalismo e o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, por reportagens com denúncias ao esquema de contratação de funcionários fantasmas e desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa do Paraná, em 2010.

'Cristã, direita raiz e 100% de direita'. A candidata usa o slogan conservador nas redes sociais. Seu viés de direita ficou mais conhecido a partir do seu trabalho como comentarista no jornal Gazeta do Povo e na Jovem Pan. Durante a pandemia, ela assumiu uma postura antivacina, usando estudos não comprovados para questionar possíveis efeitos negativos da imunização.

Candidata foi demitida da Jovem Pan. Ela entrou na lista de dispensas feitas após as eleições presidenciais de 2022, na qual Bolsonaro não conseguiu a reeleição após ser derrotado pelo atual presidente Lula (PT).

Apoio de Bolsonaro e de Marçal. Entre seus vídeos mais vistos, estão declarações de apoio de Bolsonaro (PL) e de Pablo Marçal (PRTB), que concorreu à Prefeitura de São Paulo, mas não passou para o segundo turno.

Crescimento nas últimas semanas. Graeml cresceu na reta final do primeiro turno, por sua atuação nas redes sociais e apoio de Marçal.

Dr. Jairo é candidato a vice-prefeito. Jairo Aparecido Ferreira Filho é advogado, tem 41 anos e também é do PMB. Essa é sua primeira eleição, conforme informado pelo TSE.