Putin se reunirá com o presidente do Irã no Turcomenistão na sexta-feira, segundo agências russas

O presidente russo, Vladimir Putin, se reunirá na sexta-feira (11) com o seu homólogo iraniano e aliado Masud Pezeshkian durante uma viagem ao Turcomenistão, no auge da escalada da guerra no Oriente Médio, indicou um conselheiro do Kremlin nesta segunda-feira (7).

"Este encontro é de grande importância, tanto para discutir questões bilaterais como, claro, o agravamento dramático da situação no Oriente Médio", declarou o conselheiro presidencial Yuri Ushakov, citado pelas agências de notícias russas.

