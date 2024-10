Projeção de déficit em conta corrente em 2024 passa para US$ 42,00 bi no Focus do BC

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o déficit em conta corrente do Brasil em 2024 passou de US$ 39,90 bilhões para US$ 42,00 bilhões, contra US$ 36,45 bilhões um mês atrás. A projeção para 2025 oscilou de US$ 44,00 bilhões para US$ 44,50 bilhões. Quatro semanas antes, era de US$ 43,25 bilhões.

Os números indicam que o déficit das transações correntes continuará sendo amplamente financiado pela entrada de Investimento Direto no País (IDP). A mediana para 2024 seguiu em US$ 70,50 bilhões, contra US$ 71,00 bilhões um mês antes. A projeção para 2025 permaneceu em US$ 73,00 bilhões, ante US$ 73,50 bilhões de quatro semanas atrás.

A estimativa intermediária para o superávit comercial deste ano passou de US$ 81,0 bilhões para US$ 80,05 bilhões, contra US$ 83,53 bilhões um mês antes. Para 2025, continuou em US$ 76,19 bilhões, ante US$ 79,00 bilhões há quatro semanas.