Deixou para a última hora? Estes presentes para crianças têm entrega rápida

Para quem está sem tempo ou sem ideias para ir às compras do Dia das Crianças, o Guia de Compras UOL preparou uma seleção de presentes que podem chegar em casa no prazo de até três dias úteis, portanto a tempo de presentear no sábado (12).

A lista inclui tapetes de atividades, bonecas, jogos e outros brinquedos para diferentes idades. Consultamos o prazo de entrega na sexta-feira (4), mas vale ressaltar que esse período pode ser alterado pelas lojas. Confira os produtos a seguir:

Esta mesinha estimula a coordenação motora dos bebês, com blocos didáticos para o aprendizado de formas e cores

Idade recomendada: maiores de um ano

Esta boneca inclui óculos e duas nadadeiras para brincar na água

Idade indicada: a partir de três anos

Esse jogo inclui 42 experiências para as crianças se divertirem em um pequeno laboratório

Indicado para maiores de dez anos

Esse tapete emborrachado acompanha uma sacola para transporte e tem dois lados estampados, com desenhos para brincar

Medidas: 1,5 m x 2 m

Inclui uma barra de brinquedos que ficam pendurados para que o bebê os alcance com as mãos

Vem com piano musical para ser tocado com os pés

Idade recomendada: a partir de dois meses

Neste brinquedo, o morcego atacou a loja de pneus Hot Wheels City e, para salvar o dia, será preciso correr e fazer acrobacias.

Indicado para crianças acima de quatro anos

O conjunto inclui uma boneca Coelho Chocolate, uma cama no quarto, cozinha com mesa, cadeiras, pia, fogão e panelas

Indicada para crianças a partir de quatro anos

Essa Barbie acompanha um closet, com peças de roupa, sapatos e bolsas

Indicada para crianças acima de três anos

Esta cachorrinha de brinquedo estimula o desenvolvimento dos bebês, que podem pressionar as mãos, o pé, o coração e o ouvido para escutar cores, partes do corpo e mais

Idade recomendada: seis a 36 meses

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.