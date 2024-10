Deputados e senadores sofrem em disputa a prefeito e só 14 vão ao 2º turno

Dos 80 deputados federais e senadores que concorreram ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024, apenas quatro foram eleitos.

O que aconteceu

Nenhum parlamentar eleito prefeito em 1º turno nas capitais. Deputados e senadores disputaram em 17 capitais, mas três deles perderam já na primeira rodada e 14 seguiram para o segundo turno

Guilherme Boulos tenta eleição em São Paulo. Após receber 29,07%, o deputado do PSOL vai enfrentar o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que obteve 29,48%. O parlamentar usou o mandato na Câmara dos Deputados para projetar sua candidatura.

Oito deputados do PL foram para o segundo turno. Quatro deles em capitais de estados brasileiros.

Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) x Evandro Leitão (PT)

André Fernandes (PL) x Evandro Leitão (PT) Cuiabá (MT): Lúdio Cabral (PT) x Abilio Brunini (PL)

Lúdio Cabral (PT) x Abilio Brunini (PL) Manaus (AM): Davi Almeida (Avante) x Capitão Alberto Neto (PL)

Davi Almeida (Avante) x Capitão Alberto Neto (PL) Belém (PA): Igor Normando (MDB) x Delegado Éder Mauro (PL)

Igor Normando (MDB) x Delegado Éder Mauro (PL) Niterói (RJ): Rodrigo Neves (PDT) x Carlos Jordy (PL)

Rodrigo Neves (PDT) x Carlos Jordy (PL) Aparecida de Goiânia (GO): Leandro Vilela (MDB) x Professor Alcides (PL)

Leandro Vilela (MDB) x Professor Alcides (PL) Santos (SP): Rogério Santos (Republicanos) x Rosana Valle (PL)

Rogério Santos (Republicanos) x Rosana Valle (PL) Anápolis (GO): Márcio Correia (PL) x Antonio Gomide (PT)

Duas deputadas do PT no segundo turno. Natália Bonavides enfrentará o também deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) para a prefeitura de Natal (RN). Maria do Rosário segue na corrida pela Prefeitura de Porto Alegre (RS) com o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB).

União Brasil, a terceira maior bancada da Câmara, elege dois prefeitos no primeiro turno. O suplente do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, Dr. Benjamim, foi eleito prefeito de Açailândia (MA). O deputado Hélio Leite venceu a disputa para a prefeitura de Castanhal (PA).

Sérgio Moro (União Brasil) não conseguiu eleger a esposa para a capital do Paraná. O União Brasil tinha sete deputados disputando prefeituras e perdeu em quatro: São José dos Pinhais (PR), Aracaju (SE) e Boa Vista (RR) e Curitiba (PR). Na capital paranaense, a deputada Rosângela Moro não chegou ao segundo tudo como vice de Ney Leprevost (União Brasil).

Deputados de PT e PL não foram eleitos como prefeito no 1º turno

PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, amargou derrotas. Ao todo, foram 13 deputados que perderam as corridas para prefeituras, em cidades como Rio de Janeiro (RJ) —em que a grande aposta do partido era Alexandre Ramagem—, Caruaru (PE), Timon (MA), Contagem (MG), Caxias (MA), Aparecida de Goiânia (GO), Criciúma (SC) e Santos (SP).

PT, do presidente Lula, também perdeu. Foram 17 insucessos em cidades como Guarulhos (SP), Campinas (SP), Blumenau (SC), Chapecó (SC), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Goiânia (GO), Caxias do Sul (RS), São Gonçalo (RJ), Governador Valadares (MG), Montes Claros (MG), Belo Horizonte (MG), Vitória da Conquista (BA), Maricá (RJ) e Feira de Santana (BA).

PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, elegeu apenas uma parlamentar. A deputada Gerlen Diniz será a nova prefeita de Sena Madureira (AC). O partido lançou cinco deputados, mas perdeu em São João do Meriti (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Presidente Dutra (MA) e Jaboatão dos Guararapes (PE).

PSD, comandado por Gilberto Kassab, levou dois deputados para o segundo turno. Ricardo Silva disputará a prefeitura de Ribeirão Preto (SP) com Marco Aurelio (Novo), e Naumi Amorim enfrentará Catanho (PT) em Caucaia (CE). Josivaldo JP não conseguiu se eleger em Imperatriz (MA).



MDB apostou e elegeu prefeito em Praia Grande. O deputado Alberto Mourão conseguiu vencer a disputa no litoral paulista. Para assumir o comando da cidade, o parlamentar vai renunciar ao cargo na Câmara pela terceira vez --ele fez a mesma coisa em 2000 e 2012. O partido perdeu as corrigas municipais em Maceió (AL), Poços de Caldas (MG), Colíder (MT), Ananindeua (PA) e Itajaí (SC).

Republicanos, do vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, levou apenas uma deputada para o segundo turno. Mariana Carvalho disputa Imperatriz (MA) com Rildo Amaral (PP). A sigla não conseguiu eleger os candidatos em Ouro Preto (MG), Guarabira (PB), Londrina (PR) e Porto Nacional (TO).

PDT, PSDB, Avante, Podemos e PSOL não elegeram deputados.

3 senadores naufragam em disputa

Senador é eleito vice-prefeito em capital nordestina. O líder do Podemos no Senado, Rodrigo Cunha, foi eleito como vice-prefeito de Maceió (AL) na chapa do atual prefeito João Henrique Caldas (PL), conhecido como JHC. Ele foi uma escolha pessoal do prefeito para favorecer sua mãe. Eudócia Caldas (PL) é primeira suplente de Cunha e deve assumir o mandato a partir de 2025.

Senadores não conseguiram nenhuma prefeitura de capital. Carlos Viana (Podemos) perdeu em Belo Horizonte. Eduardo Girão (Novo) não teve sucesso em Fortaleza (CE), e Vanderlan Cardoso (PSD) ficou pelo caminho em Goiânia (GO).