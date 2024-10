Nunes mostra mensagem que recebeu de Marçal: 'Uma palminha; vou responder'

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que recebeu pelo WhatsApp uma mensagem com "palminhas" de Pablo Marçal (PRTB), seu adversário no primeiro turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo.



Em entrevista ao vivo ao UOL News nesta segunda-feira (7), Nunes contou que tinha mais de 3 mil mensagens de celular recebidas após passar ao segundo turno e se surpreendeu ao ver a mensagem de Marçal. O prefeito disse que vai retribuir a atenção.

Sabe com quantas mensagens eu tô? Eu tô com 3.818 mensagens. E a do Marçal ficou perdida aí no meio. Tem uma palminha aqui, sim. Tem, tem uma palminha aqui. Opa, cadê ela aqui? Palminha, né? Eu vi agora, não tinha nem visto.

Sou uma pessoa educada. Eu vou responder sim. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

'Eleitor do Pablo Marçal é fundamental', diz Ricardo Nunes

Nunes disse ainda que o apoio do eleitor de Marçal será fundamental no segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL).

Nunes foi o mais votado no primeiro turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, com 29,48% dos votos válidos, seguido por Boulos, com 29,07%. Terceiro colocado, Marçal teve 28,14% e disse que apoiará o prefeito se ele se comprometer a adotar as suas propostas.

Nunes afirmou que esperará a poeira assentar para avaliar a possibilidade de um encontro com o ex-coach.

Ainda está cedo. Tivemos esse resultado ontem à noite e ainda não discutimos essa questão dos apoios. O eleitor do Marçal é fundamental. Desejo, preciso e quero muito que possamos ter esses votos dos eleitores do Marçal, até porque muitos deles defendem aquilo que a gente também defende.

Acho que há um perfil de grande parte do eleitor do Marçal que pode ver em nós essa representatividade. Eu represento o centro e a direita contra a extrema esquerda. O eleitor Marçal é muito contra a extrema esquerda, que se soma àquilo que a gente defende. Ricardo Nunes (MDB), candidato à prefeitura de São Paulo

Nunes disse estar convicto de que os eleitores de Marçal migrarão para sua candidatura, já que ele defende valores parecidos com os defendidos pelo ex-coach.

Tenho muita convicção de que esse eleitor virá e ele é muito bem-vindo. Desejo bastante, mas não tem nada ainda marcado, não [uma conversa com Marçal].

É como diz o ditado popular: deixa assentar a poeira para definirmos com tranquilidade. Ricardo Nunes (MDB), candidato à prefeitura de São Paulo

