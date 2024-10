Nunes: 'Bolsonaro terá mais tempo de participar no 2º turno'

O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), disse hoje (7) ao UOL News que espera contar com uma participação mais ativa de Jair Bolsonaro em sua campanha no segundo turno.

No primeiro turno, Bolsonaro demonstrou um apoio tímido a Nunes e foi cobrado por aliados para participar ativamente da campanha do candidato do MDB, especialmente diante da concorrência acirrada com Pablo Marçal (PRTB). Terceiro colocado com uma pequena margem de votos de diferença para Guilherme Boulos (PSOL), o ex-coach ficou fora do segundo turno.

O apoio do Bolsonaro ajuda, como ajudou no primeiro turno. Muitas pessoas disseram que ele não esteve presente. Mas ele estava fazendo campanha em vários municípios. Como muitas cidades já resolveram suas questões eleitorais, Bolsonaro terá mais tempo para estar aqui.

No lançamento da convenção, Bolsonaro e Michelle ficaram por 3h40. Ele participou via vídeo de várias reuniões. Agora ele terá mais tempo de participar. O vice, o coronel [Ricardo de} Mello Araújo [PL], é uma pessoa indicada por ele. Tenho certeza de que [o apoio de Bolsonaro] ajuda. Ricardo Nunes (MDB), candidato à prefeitura de São Paulo

Nunes defendeu a união com Bolsonaro e seus aliados como uma ferramenta importante para definir o futuro da capital paulista.

Estamos falando de questões fundamentais para uma cidade de 12 milhões de habitantes, maior do que muitos países. Não dá para correr risco em relação ao futuro de nosso município.

Temos que estar todos unidos para deixar a cidade continuando para a frente. Ricardo Nunes (MDB), candidato à prefeitura de São Paulo

"Tarcisio foi muito parceiro", diz prefeito

Nunes reforçou a importância do seu principal apoiador no primeiro turno, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a quem já havia exaltado em discurso ontem, após a confirmação de que haverá segundo turno na cidade.

Tarcísio foi muito parceiro não só na campanha, mas até antes, nas ações que desenvolvemos juntos entre a Prefeitura e o Estado. Acho que conseguimos entregar muita coisa e estar muito presente. Isso também ajudou para que a população tivesse esse reconhecimento do trabalho. Mas o Tarcísio também foi fundamental nesse processo, não só no trabalho da parceria. Ele foi pra rua. Fizemos caminhada em cada canto da cidade. Ricardo Nunes (MDB), candidato à prefeitura de São Paulo

Nunes: "Lula foi muito respeitoso comigo"

Ricardo Nunes disse que manteve uma relação respeitosa com o presidente Lula (PT). O petista é o principal apoiador de seu adversário Guilherme Boulos (PSOL), com quem vai disputar o segundo turno.

Durante todo esse período, Lula foi muito respeitoso comigo. (...) Eu até agradeço. Acho que é importante ele defender o candidato dele. Isso faz parte da democracia. É preciso ser defensor da democracia de verdade.

Tenho uma boa relação com o governo federal. A gente tocou tudo aquilo que era necessário. O presidente pediu um terreno na cidade de Tiradentes para fazer instituto, eu cedi; pediu um no Jardim Ângela, eu desapropriei, cedi. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para a cidade de São Paulo, eu tenho feito. Eu não misturo as coisas não. Ricardo Nunes (MDB), candidato à prefeitura de São Paulo

