Novo Mini Cooper elétrico chega ao Brasil; veja preço, itens e autonomia

O novo Mini Cooper E, versão 100% elétrica do esportivo, teve sua chegada ao Brasil oficializada pela marca. Com potência de 184 cv, o modelo tem autonomia de 246 km ao todo segundo aferição feita pelo Inmetro. Sua pré-venda inicia nesta segunda-feira por R$ 209.990 com benefícios.

O carro

O BMW Group no Brasil anunciou a chegada do novo Mini Cooper E ao país. Sua pré-venda inicia em 7 de outubro, e quem adquirir o modelo neste momento ganha o pacote MINI Service Inclusive, que inclui serviços por quatro anos com quilometragem ilimitada e um carregador rápido Mini Wallbox como cortesia.

O Mini Cooper E possui um motor elétrico que rende 184 cv de potência e 29,5 kgfm de torque. Com isso, o modelo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos com sua bateria de 40,7 kWh de capacidade. Seu alcance é de 246 km.

No carregamento, o veículo restabelece 100% de sua bateria em 4h15 na Mini Wallbox configurada em 11 kW. Para recarga em carregadores ultrarrápidos de 100 kW, são necessários 28 minutos para recarregar de 10 a 80%.

O Mini Cooper E tem 11 opções de cores para carroceria e três para o teto. Na frente, há uma nova grade e o modelo ainda possui 12 sensores ultrassônicos que são responsáveis por dar suporte aos sistemas de assistência ao motorista. Suas rodas são de 17 polegadas.

Por dentro, a nova multimídia com tela OLED de 240 mm tem itens de menu Navegação, Mídia, Telefone e Clima e a compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto sem fio.

