Novo confirma apoio a Ricardo Nunes no segundo turno em São Paulo

O partido Novo apoiará Ricardo Nunes (MDB) na disputa do segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL).

O que aconteceu

Anúncio foi feito hoje (7), durante evento do prefeito para mulheres no centro de São Paulo. Marina Helena, candidata derrotada do Novo para a Prefeitura, estava no local, assim como Cris Monteiro, única vereadora eleita pela legenda na cidade.

"Ricardo, eu te desejo que faça o melhor trabalho possível", declarou Marina Helena. Ela ficou em 6º lugar na eleição, com 84.212 votos (o equivalente a 1,38%).

Nunes disse que o apoio é "super-importante", chamou segundo turno de "grande batalha" e disse que vão "arrasar" no dia 27. "Nossa cidade não aceita extremismo, desordem e desrespeito", afirmou o prefeito, que concorre à reeleição.

O ex-ministro José Serra (PSDB) também anunciou apoio a Nunes. Ele não estava presente no evento, mas seu endosso à candidatura do emedebista foi anunciado por Aline Cardoso, ex-secretária de Trabalho e Desenvolvimento Econômico da capital. O PSDB disse rejeitar os extremos e recomendou o voto em Nunes para o segundo turno das eleições após a derrota de Datena.

O emedebista acusa Boulos de "discurso de ódio". De acordo com o prefeito, o candidato do PSOL fez ligações indevidas entre sua figura e temas como violência doméstica e crime organizado após passar para o segundo turno. "Pelo o que eu vi ontem, não vai ser fácil", disse.

Nunes diz que apoio de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Jair Bolsonaro (PL) são igualmente importantes. Para ele, o governador é um parceiro importante para prefeitura e o ex-presidente traz o peso político. "Acho que ele vai ter condições de participar mais ativamente", diz sobre Bolsonaro. O prefeito diz acreditar que as disputas num menor número de cidades deve permitir uma presença maior do ex-presidente em São Paulo.

"Não vou procurar", diz o candidato sobre Marçal. O prefeito disse também que o candidato derrotado não estará em seu palanque no segundo turno. "As questões que o Pablo Marçal coloca eu já estou fazendo", disse ele sobre a proposta do ex-coach de negociar o apoio em função da inclusão de algumas de suas propostas à plataforma de Nunes.

Focos do segundo turno serão áreas em que há boa aprovação e nas quais Marçal ganhou. A avaliação da campanha é de que há poucos votos no centro. "64% dos votos estão na periferia", disse Nunes.

"Precisa ter racionalidade com isso", afirma Nunes sobre debates. Ele classificou os encontros anteriores como "uma guerra", criticou a possibilidade de 12 debates serem realizados em 15 dias e defendeu a realização de até três encontros em pool.

Mello Araújo (PL), vice na chapa de Nunes, estava presente no evento. Além dele, também compareceram as vereadoras reeleitas Sandra Tadeu e Sonaira Fernandes, ambas do PL, e a vereadora Janaína Lima (PL), que não se reelegeu.