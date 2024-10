Nikolas Ferreira é cabo eleitoral de 7 candidatos do PL que vão ao 2º turno em capitais

Um dos principais cabos eleitorais do bolsonarismo nas eleições municipais deste ano, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) agora vê seus indicados irem ao 2º turno em diferentes capitais.

De acordo com a assessoria de Nikolas, o deputado visitou 10 capitais na campanha eleitoral, iniciada em 16 de agosto. O PL está no 2º turno em sete: Cuiabá (MT), Belém (PA), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Manaus (AM) e Palmas (TO). Em uma capital, Rio Branco (AC), o PL foi reeleito, e em duas, Rio de Janeiro e São Paulo, seus candidatos perderam.

Entre seus colegas de Câmara, Abílio Brunini (PL) vai ao 2º turno em Cuiabá (MT) em 1º lugar, com 39,61% dos votos, contra Lúdio Cabral (PT), que teve 28,31%.

Na campanha, Nikolas esteve presente em ato favorável a Abílio e teve participação especial na propaganda eleitoral, com direito a aparição em adesivos. "Quem é Abílio, dá um grito aí!", diz o deputado, montado nas costas de um apoiador, no horário gratuito de 7 de setembro.

Outro aliado da Câmara também vai ao 2º turno: Éder Mauro (PL), em Belém (PA), teve 31,48%, e enfrenta Igor Normando (MDB), que teve 44,89%. "Quem é Éder Mauro, dá um grito aí", diz Nikolas em uma das propagandas eleitorais, durante um ato de rua.

Em Fortaleza (CE), Nikolas cantou um "hit" eleitoral que atribui problemas da cidade ao atual prefeito, José Sarto (PDT): "Se na tua rua tem buraco, é culpa do Sarto", gritou em microfone, em cima do trio elétrico.

Seu candidato, o ex-youtuber André Fernandes (PL), vai ao 2º turno com 40,20%, contra Evandro Leitão (PT), que recebeu 34,33%, sob o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Também sob o apoio de Nikolas, Fred Rodrigues (PL) surpreendeu em Goiânia e vai ao 2º turno em 1º lugar, com 31,14% dos votos, contra Mabel (União Brasil), que teve 27,66%.

Em setembro, Nikolas chegou a ocupar um horário eleitoral inteiro de Fred e deu conselhos ao candidato, numa conversa que simulava um podcast.

"Principalmente no âmbito do Executivo, você vai ter que ter transparência. Se a cidade estiver suja, insegura, mal gerida, no âmbito escolar, da saúde, isso impacta a vida das pessoas diariamente", diz.

Em Belo Horizonte (MG), Bruno Engler (PL) superou o favoritismo de Mauro Tramonte (Republicanos) e se classificou na dianteira para o 2º turno, com 34,38% dos votos, contra o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), com 26,54%.

Engler divulgou agendas "com Bruno e Nikolas" e recebeu o deputado em sua propaganda eleitoral como "grande nome da direita" e "amigo de caminhada". "Estamos juntos, Bruno, você é corajoso, determinado e está preparado para fazer a mudança que BH precisa", retribui Nikolas.

Janad Valcari (PL) alardeou a primeira visita de Nikolas em Palmas (TO), em 1º de outubro, com um banner em que o deputado aparece em destaque. O encontro rendeu conteúdo para as redes. "Candidata do Bolsonaro, candidata da direita, uma pessoa que veio para fazer a diferença", diz o parlamentar, ao lado de Janad. Ela obteve 39,22% dos votos e vai ao 2º turno contra Eduardo Siqueira (Podemos), cuja votação foi de 32,42%.

Uma das aparições de Nikolas nas propagandas de Capitão Alberto Neto (PL), em Manaus (AM), ocorreu no último horário gratuito, de 3 de outubro. "Nós vamos votar Capitão Alberto Neto, 22, para a Prefeitura de Manaus", diz o deputado, em cima de um palanque. O candidato está no 2º turno contra David Almeida com 24,94% dos votos, contra 32,16%.

Das nove capitais em que o PL disputará o 2º turno, duas destoam da participação ostensiva de Nikolas. Em João Pessoa (PB) e em Aracaju (SE), o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga e a vereadora Emilia Correa focaram nas figuras de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle. A assessoria de Nikolas confirmou que ele não viajou a essas duas capitais durante a campanha.

Na capital do Acre, Rio Branco, Tião Bocalom (PL) venceu a reeleição em 1º turno. Nikolas visitou o município no fim de setembro, subiu no palanque e gravou vídeos para o candidato. "Rio Branco é 22", exclama no microfone, em um dos conteúdos.

Presente também em São Paulo, Nikolas não teve o seu favorito, Pablo Marçal (PRTB), no 2º turno, mas seu aliado Lucas Pavanato (PL) foi o mais votado para vereador na capital do Estado. Agora, Nikolas diz que vai apoiar Ricardo Nunes (MDB) contra Guilherme Boulos (PSOL).

Uma derrota significativa para Nikolas nas capitais foi no Rio de Janeiro, onde fez carreata com Alexandre Ramagem (PL), mas Eduardo Paes (PSD) venceu no 1º turno. Em Recife (PE), Gilson Machado (PL) também perdeu para a reeleição de João Campos (PSB). Nikolas esteve no município pouco antes da campanha eleitoral começar.

Procurado pela reportagem do Estadão, o deputado não se manifestou.