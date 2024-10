Mortos pelo furacão Helene nos EUA sobem para 232

WASHINGTON, 7 OUT (ANSA) - O número de mortos causados em virtude da passagem do furacão Helene nos Estados Unidos subiu nesta segunda-feira (7) para pelo menos 232.

De acordo com a imprensa americana, as novas vítimas do fenômeno foram registradas nos estados da Carolina do Norte, da Carolina do Sul e do Tennessee.

As equipes de resgate continuam trabalhando intensamente na região afetada pelo Helene para tentar restaurar a energia elétrica, reconstruir infraestruturas destruídas pelo furacão e levar suprimentos.

Com esse número de óbitos, o Helene já se tornou o segundo furacão mais mortal a atingir os Estados Unidos nas últimas cinco décadas, ficando atrás apenas do Katrina, que matou 1.833 pessoas em 2005.

Pouco tempo depois da devastação do Helene, os EUA seguem em alerta máximo em razão do furacão Milton, que se intensificou rapidamente hoje (7) e registra ventos de até 240 km/h.

Previsto para atingir a Flórida nos próximos dias, o fenômeno deverá levar tempestades e fortes ventanias para a península de Yucatán, no México. O governador do estado americano, Ron DeSantis, colocou 51 dos 67 condados em estado de emergência.

"Precisamos que o máximo possível desses detritos [do Helene] seja recolhido. Isso cria um risco à segurança e também aumentará os danos que Milton pode causar com os detritos voando", declarou o político em uma coletiva de imprensa.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.