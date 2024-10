Cinco morrem por calor extremo durante espetáculo aéreo em praia da Índia

Cinco pessoas morreram no domingo devido ao forte calor durante um espetáculo aéreo lotado no sul da Índia, informou nesta segunda-feira (7) a imprensa nacional, com base em declarações de autoridades e testemunhas.

Milhares de pessoas se reuniram em uma praia para assistir ao espetáculo de aviação de Chennai, no estado de Tamil Nadu, no sul, com temperaturas de até 35°C.

A agência de notícias Trust of India informou, citando autoridades do governo, que cinco espectadores morreram de insolação e exaustão.

A informação também foi divulgada pelo jornal Indian Express, que citou como fonte um policial.

Uma testemunha disse ao mesmo jornal que o ambiente estava "sufocante", as ruas estavam engarrafadas e os trens superlotados.

O canal de televisão NDTV indicou que a Força Aérea Indiana promoveu o evento "intensamente" para conseguir um registro no Livro de Recordes de Limca, que reúne marcos mundiais indianos.

O secretário da Saúde e Bem-Estar de Tamil Nadu, Ma Subramanian, afirmou que as autoridades criaram instalações "adequadas", com médicos de plantão e água potável para a multidão.

O calor extremo é um fenômeno comum na Índia durante os meses de verão, mas especialistas acreditam que a mudança climática torna os episódios mais longos, frequentes e intensos.

Um recorde máximo de 52,3°C foi registrado em maio na capital do país, Nova Délhi.