Morre Sammy Basso, vítima mais longeva de envelhecimento precoce

VENEZA, 7 OUT (ANSA) - O italiano Sammy Basso faleceu no último domingo (6), aos 28 anos, tornando-se o caso mais longevo da síndrome de Hutchinson-Gilford, uma doença genética extremamente rara caracterizada pelo envelhecimento precoce do corpo, também conhecida como progeria.

Basso, que tinha a aparência de um homem de 130 anos, estava em um jantar com a família em Asolo, província de Treviso, no Vêneto, quando sofreu um mal súbito. Os paramédicos tentaram reanimá-lo, sem sucesso.

"Hoje a nossa luz-guia se apagou. Obrigado, Sammy, por nos permitir participar desta vida maravilhosa. Estamos juntos à família e amigos na dor deste momento de luto", disse a Associação Italiana Progeria Sammy Basso, fundada pelo ativista.

O falecimento também foi comentado pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, em sua página no X. "Sammy Basso foi um extraordinário exemplo de coragem, fé e positividade. Ele enfrentou todos os desafios com um sorriso, provando que a coragem pode superar qualquer obstáculo. O seu compromisso com pesquisas sobre a progeria e a sua capacidade de inspirar outras pessoas serão para sempre um modelo a seguir", escreveu a premiê.

Há poucos dias, Basso, que era biólogo de formação, recebeu o Prêmio Paolo Rizzi de Jornalismo em Veneza na categoria "meio ambiente e sociedade" pela "força de vontade, o espírito de sacrifício, a coragem que o sustentam".

Formado em Ciências Naturais pela Universidade de Pádua em 2018, sua tese visava demonstrar a possibilidade de cura da progeria através da engenharia genética.

No ano seguinte, foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Mérito da República Italiana pelo presidente Sergio Mattarella. Em 2021, especializou-se em biologia molecular. Desta vez, sua tese era voltada a esclarecer a correlação entre progeria e inflamação.

A expectativa de vida média de portadores da doença é de 13 anos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.