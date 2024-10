Morre aos 91 anos Cissy Houston, mãe de Whitney e ganhadora do Grammy

Cissy Houston, mãe da finada cantora Whitney Houston e ganhadora do Grammy, morreu aos 91 anos, segundo informou sua nora em comunicado nesta segunda-feira (7).

"Parte o meu coração anunciar o falecimento hoje de minha amada rainha Cissy Houston! Por favor, tenham a família Houston em suas orações", escreveu Pat Houston no Instagram.

Nascida como Emily Drinkard, Cissy Houston cantava soul e gospel. Teve uma carreira de sucesso como vocal de apoio para artistas do calibre de Elvis Presley, Aretha Franklin e Dionne Warwick, inclusive como parte do popular grupo The Sweet Inspirations.

Além de ser mãe da cantora Whitney Houston, era tia das também artistas Dionne Warwick e Dee Dee Warwick, e prima da famosa cantora de ópera Leontyne Price.

Cissy Houston gravou centenas de canções de todos os gêneros, e sua voz foi incluída em temas de artistas tão diversos quanto Jimi Hendrix e Beyoncé.

Como solista de gospel, no final da década de 1990, obteve dois prêmios Grammy pelos álbuns "Face to Face" e "He Leadeth Me".

Sua filha Whitney foi uma das artistas musicais dos Estados Unidos que mais venderam discos em todos os tempos. Sucessos como "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" e "I Will Always Love You" engrandeceram sua extraordinária voz.

Whitney Houston morreu na véspera da premiação do Grammy em 2012, aos 48 anos.

© Agence France-Presse